Состояние верховного лидера Ирана Хаменеи после ранений раскрыли в Тегеране
Он выступит с обращением к народу в ближайшее время.
Фото: www.globallookpress.com/Iranian Government/Office Of
Верховный лидер Ирана Хаменеи получил ранения в спину и колено
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пострадал в результате американских и израильских ударов по исламской республике, но сейчас он идет на поправку. Об этом заявил координатор правительственных совещаний Мазахер Хоссейни, передает телеканал Al Araby.
По его словам, Хаменеи получил повреждения в области спины и колена, а также небольшую рану за ухом. При этом чиновник отметил, что травма спины уже зажила, а колено скоро восстановится. Что касается уха, то тюрбан скрывает порезы, добавил он.
Хосейни также подчеркнул, причин беспокоиться за состояние верховного лидера нет. Кроме того, он обратится к народу в ближайшее время, уточнил координатор.
Моджтаба Хаменеи получил ранения во время операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Тогда в результате ракетных ударов погибли его жена и отец Али Хаменеи. В марте издание The New York Times писало, что глава ИРИ получил «серьезные ранения и находится в тяжелом состоянии». При этом эту информацию неоднократно опровергали в Тегеране. Сам Хаменеи не появлялся на публике с момента своего избрания.
Ранее Белый дом объявил о завершении военной операции против исламской республики. Президент США Дональд Трамп направил спикеру нижней палаты Конгресса страны соответствующий документ.
