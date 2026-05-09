Не есть после шести? Время приема пищи влияет на метаболизм сильнее диет

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Сдвиг ужина способен кардинально изменить показатели организма.

Если не есть после шести можно ли похудеть: миф или правда

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Guardian: время приема пищи влияет на метаболизм сильнее диет

Время последнего приема пищи критически влияет на массу тела и ключевые показатели здоровья человека. Об этом сообщило The Guardian.

Согласно результатам масштабного мета-анализа, в котором приняли участие около 2200 человек в возрасте от 19 до 69 лет, завершение питания до 17:00 или 19:00 приводит к значительному улучшению индекса массы тела, снижению процента жира в организме и нормализации артериального давления.

Исследователи изучили данные 41 рандомизированного контролируемого испытания и пришли к выводу, что ранние приемы пищи благотворно влияют на уровень глюкозы и инсулина в крови.

Даже в тех случаях, когда общее количество потребляемых калорий оставалось неизменным, участники, перестававшие есть до наступления вечера, демонстрировали лучшие результаты, чем те, кто ужинал после семи.

Биологическое обоснование такого феномена кроется в работе гормональной системы. Человеческий организм гораздо эффективнее перерабатывает сахар в первой половине дня.

Пик выработки инсулина приходится на период с 12:00 до 18:00, тогда как во время сна его уровень минимален.

Профессор Дэви Шридхар отметил, что строгие диеты и подсчет калорий часто ведут к расстройствам пищевого поведения. Намного эффективнее учитывать нюансы метаболизма. Например, съедать десерт до пяти вечера, когда тело максимально готово к нагрузке.

Несмотря на социальные сложности раннего ужина, такие изменения в графике могут стать решающим фактором в борьбе с лишним весом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:00
Значительный потенциал: восстанавливаются ли легкие после отказа от курения
22:55
Состояние верховного лидера Ирана Хаменеи после ранений раскрыли в Тегеране
22:38
Мерц пообещал серьезный разговор с Фицо после его визита в Москву
22:30
Не есть после шести? Время приема пищи влияет на метаболизм сильнее диет
22:10
Не «игрушки», а священный праздник: Путин ответил на вопросы журналистов в День Победы
22:00
Праздничные залпы: прямая трансляция салюта в честь Победы в ВОВ из Петербурга

Сейчас читают

Путин проводит пресс-конференцию в Кремле в День Победы: прямая трансляция
Салют в честь Дня Победы прогремел в Хабаровске
Салют в честь Дня Победы прогремел во Владивостоке
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео