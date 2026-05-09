Не есть после шести? Время приема пищи влияет на метаболизм сильнее диет

The Guardian: время приема пищи влияет на метаболизм сильнее диет

Время последнего приема пищи критически влияет на массу тела и ключевые показатели здоровья человека. Об этом сообщило The Guardian.

Согласно результатам масштабного мета-анализа, в котором приняли участие около 2200 человек в возрасте от 19 до 69 лет, завершение питания до 17:00 или 19:00 приводит к значительному улучшению индекса массы тела, снижению процента жира в организме и нормализации артериального давления.

Исследователи изучили данные 41 рандомизированного контролируемого испытания и пришли к выводу, что ранние приемы пищи благотворно влияют на уровень глюкозы и инсулина в крови.

Даже в тех случаях, когда общее количество потребляемых калорий оставалось неизменным, участники, перестававшие есть до наступления вечера, демонстрировали лучшие результаты, чем те, кто ужинал после семи.

Биологическое обоснование такого феномена кроется в работе гормональной системы. Человеческий организм гораздо эффективнее перерабатывает сахар в первой половине дня.

Пик выработки инсулина приходится на период с 12:00 до 18:00, тогда как во время сна его уровень минимален.

Профессор Дэви Шридхар отметил, что строгие диеты и подсчет калорий часто ведут к расстройствам пищевого поведения. Намного эффективнее учитывать нюансы метаболизма. Например, съедать десерт до пяти вечера, когда тело максимально готово к нагрузке.

Несмотря на социальные сложности раннего ужина, такие изменения в графике могут стать решающим фактором в борьбе с лишним весом.

