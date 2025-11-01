Пенсионер поселился в машине из-за нехватки денег на оплату аренды

DM: пенсионер вынужден жить в машине из-за нехватки денег на оплату аренды

В Канаде 76-летний пенсионер Дэвид Тернер уже более года живет в собственном автомобиле, так как не может позволить себе оплачивать аренду квартиры. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина рассказал, что после роста арендных ставок и накопившихся долгов оказался на улице. Теперь весь его быт уместился в салоне внедорожника — там он хранит одежду, посуду и личные вещи. По словам Тернера, самое тяжелое в такой жизни — не отсутствие комфорта, а чувство полного одиночества.

«Стоимость всего просто сумасшедшая. Пожилые люди испытывают трудности из-за стоимости аренды и отсутствия доступного жилья», — отметил пенсионер.

Как уточняет издание, власти провинции Остров Принца Эдуарда ранее признали, что регион сталкивается с проблемой старения населения и серьезной нехваткой жилья для пожилых людей. Предложение на рынке больше не поспевает за растущим числом жителей.

Пенсии Тернера не хватает, чтобы снимать жилье, а его доход не позволяет получить место в доме престарелых. Иногда он ночует в приютах, но называет их «очень депрессивными» и небезопасными из-за риска краж.

Несмотря на трудности, мужчина не теряет надежды — он планирует выбраться из долгов и найти место, которое сможет назвать домом.

