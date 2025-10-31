«Пишем об этом книгу»: Митя Фомин рассказал о скандальной ситуации в своей жизни

Певец Митя Фомин: однажды мы разгромили гостиничный номер

Экс- солист группы Hi-Fi Митя Фомин много лет назад разгромил гостиничный номер. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

«Мы однажды разгромили один номер жестко. Это была Одесса. Мы как раз пишем об этом книгу», — поделился Митя Фомин, добавив, что издание должно выйти в начале 2026 года.

Подробностями этой «увлекательной» истории артист делиться не стал. Отвечая на вопрос, выставляли ли ему когда-нибудь счет за порчу имущества, Митя Фомин сначала в шутку сказал, что он избегает штрафов. Затем исполнитель хита «Все будет хорошо» отметил: он всегда возмещает ущерб, который причинил.

«Я стараюсь ничего не портить», — добавил артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у Мити Фомина прибавление в семье. У музыканта появилась маленькая бультерьерша по имени Эдельвейс.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.