«Пишем об этом книгу»: Митя Фомин рассказал о скандальной ситуации в своей жизни
Одесса запомнила певца не с самой лучшей стороны.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru
Экс- солист группы Hi-Fi Митя Фомин много лет назад разгромил гостиничный номер. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».
«Мы однажды разгромили один номер жестко. Это была Одесса. Мы как раз пишем об этом книгу», — поделился Митя Фомин, добавив, что издание должно выйти в начале 2026 года.
Подробностями этой «увлекательной» истории артист делиться не стал. Отвечая на вопрос, выставляли ли ему когда-нибудь счет за порчу имущества, Митя Фомин сначала в шутку сказал, что он избегает штрафов. Затем исполнитель хита «Все будет хорошо» отметил: он всегда возмещает ущерб, который причинил.
«Я стараюсь ничего не портить», — добавил артист.
