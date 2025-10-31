«Пишем об этом книгу»: Митя Фомин рассказал о скандальной ситуации в своей жизни

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 61 0

Одесса запомнила певца не с самой лучшей стороны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Митя Фомин: однажды мы разгромили гостиничный номер

Экс- солист группы Hi-Fi Митя Фомин много лет назад разгромил гостиничный номер. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

«Мы однажды разгромили один номер жестко. Это была Одесса. Мы как раз пишем об этом книгу», — поделился Митя Фомин, добавив, что издание должно выйти в начале 2026 года.

Подробностями этой «увлекательной» истории артист делиться не стал. Отвечая на вопрос, выставляли ли ему когда-нибудь счет за порчу имущества, Митя Фомин сначала в шутку сказал, что он избегает штрафов. Затем исполнитель хита «Все будет хорошо» отметил: он всегда возмещает ущерб, который причинил.

«Я стараюсь ничего не портить», — добавил артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у Мити Фомина прибавление в семье. У музыканта появилась маленькая бультерьерша по имени Эдельвейс.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.98
0.48 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:13
МИД РФ объявил протест Японии из-за учений вблизи российской границы
21:55
Юные герои столицы: в Москве наградят проявивших отвагу и мужество детей
21:33
«Пишем об этом книгу»: Митя Фомин рассказал о скандальной ситуации в своей жизни
21:15
Против блогера Лизы Миллер возбудили дело о неуплате налогов
20:57
Нельзя сегодня быть феминисткой, а завтра — «принцессой»: Бикович о патриархате
20:43
Выше к звездам: на марафоне «Знание. Наука» обсудили освоение дальнего космоса

Сейчас читают

Защита Аяза Шабутдинова считает вынесенный ему приговор суровым
«Чушь собачья!» — актер сериала «Универ» Свиридов прокомментировал слухи об ампутации ноги
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео