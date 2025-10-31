Повышение зарплаты и карьерный рост: чем полезен утренний секс

NYP: Утренний секс повышает продуктивность и помогает продвижению в карьере

Занятие сексом по утрам может не только поднимать настроение, но и повышать продуктивность на работе и шансы на карьерный рост. К такому выводу пришли эксперты, основываясь на новое исследование ZipHealth, передает New York Post.

В опросе, проведенном среди тысячи сотрудников, которые занимаются сексом перед рабочим днем, большинство отметили увеличенную продуктивности, улучшение выполнения задач, рост концентрации и мотивации, а также более высокую удовлетворенность работой.

Плюсы утренней близости распространяются и на доход: 19 % работников, практикующих утренний секс, получили повышение в прошлом году, а 51 % сообщили о росте зарплаты — это больше, чем в других группах сотрудников.

Исследование показало, что больше всего утренним сексом занимаются бэби-бумеры (родившиеся с 1946 по 1964 год) и представители поколения X (родившиеся с 1965 по 1980 годы). За ними следуют миллениалы и зуммеры. Среди любителей утренней близости больше всего представителей сфер маркетинга и строительства, гостиничного бизнеса и индустрии развлечений.

Кроме того, секс до работы положительно влияет на психическое здоровье. Люди, практикующие его, чувствуют себя счастливее, эмоционально стабильнее, увереннее в себе. Также они лучше справляются со стрессом, чем те, кто предпочитает уделять близости ночь и вечер.

«В культуре, где ценится продуктивность, один из самых простых лайфхаков уже используется в спальне», — отметили авторы исследования.

