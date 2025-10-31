Иосиф Пригожин вступился за Егора Крида: «Это нонсенс»

Иосиф Пригожин вступился за Егора Крида на фоне попыток отменить его

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал певца Егора Крида, вокруг которого разгорелся скандал после появления в Сети петиции о лишении его звания «Заслуженный артист Республики Башкортостан» и отмене ближайших концертов. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Авторы петиции заявили, что в творчестве Крида присутствуют песни с нецензурными выражениями, что, по их мнению, недопустимо для исполнителя с подобным званием. Однако Пригожин считает, что подобные требования лишены логики и вряд ли приведут к реальной «отмене» артиста.

«Послушайте, Крид талантливый артист, у него есть песни с нецензурными вставками, но покажите знаменитостей, которые работают в жанре современного попа, чьи песни не содержат обсценной лексики. Это нонсенс, потому что тогда нужно отменять львиную долю артистов на нашей сцене», — заявил продюсер.

По мнению Пригожина, ситуация вокруг Крида может быть связана с его недавним конфликтом с Екатериной Мизулиной.

«Я могу лишь предполагать, что это взаимосвязанные истории, потому что спор этот долго гремел и мог иметь последствия для Крида, которые мы сейчас наблюдаем», — отметил он.

Петиция против Крида продолжает набирать подписи, однако многие поклонники артиста выражают поддержку певцу в соцсетях, считая происходящее попыткой давления на творческую свободу.

