МAX подарил семейное путешествие по России 50-миллионному пользователю

Им стала 34-летняя Анна Акулова из Барнаула. Девушка зарегистрировалась в мессенджере 27 октября.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Пятидесятимиллионный пользователь МАХ отправится в семейное путешествие по России. Так создатели национального мессенджера решили поздравить нового подписчика.

Им оказалась Анна Акулова из Барнаула. Она зарегистрировалась в мессенджере 27 октября. И никак не ожидала такого сюрприза. Призналась, что давно хотела побывать в Петербурге. Вручение сертификата на путешествие проходило в офисе МАХ в Москве, куда Анна пришла со своей девятилетней дочерью.

«Мой ребенок установил МАХ, начала общаться, созваниваться с одноклассниками. Говорит: „мам, прекрасная связь, там такие классные смайлики“. И спустя несколько дней мне было интересно посмотреть», — рассказала 50-ти миллионный пользователь МАХ Анна Акулова.

Среднесуточный охват МАХ только в октябре превысил 19 миллионов человек. А с момента запуска приложения пользователи отправили уже более 3,5 миллиардов сообщений.

«Мы не ожидали, что так быстро сможем выйти на эту цифру. Для нас это символ признания со стороны аудитории. Получается, что нами пользуется каждый второй житель страны», — отметил вице-президент VK, руководитель проекта MAX Фарит Хуснояров.

MAX популярен и у блогеров. Его уже выбрали в качестве своей площадки более 13 тысяч известных людей. Среди новых авторов — певица Жасмин, актер Никита Панфилов, путешественник Максим Кудряшов и многие другие знаменитости.

