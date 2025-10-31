Иордания вводит безвизовый режим для россиян

Соглашение между Россией и Иорданией о взаимной отмене визовых требований вступает в силу с 13 декабря 2025 года. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«13 декабря 2025 года вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран», — говорится в сообщении.

Согласно документу, подписанному в Москве 20 августа, граждане России смогут въезжать и находиться на территории Иордании без визы до 30 дней при каждом посещении, если поездка не связана с трудовой, учебной или коммерческой деятельностью. Общая продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней в течение календарного года. Такие же условия будут действовать и для граждан Иордании при поездках в Россию.

Ранее, с 15 сентября 2025 года, Китай также ввел безвизовый режим для граждан России. Он действует до 14 сентября 2026 года и позволяет находиться на территории КНР без визы до 30 дней при каждой поездке.

Россияне могут посещать Китай с туристическими, деловыми и частными целями, а также транзитом, при этом количество поездок не ограничено. Для работы, учебы и журналистской деятельности виза по-прежнему необходима.

