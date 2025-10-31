«В следующем году»: Дмитрий Маликов готовится к свадьбе дочери

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 51 0

Артист с нетерпением ждет внуков.

Есть ли внуки у Дмитрия Маликова — личная жизнь артиста

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дмитрий Маликов готовится к свадьбе дочери: она обещала в следующем году

Заслуженный артист РФ Дмитрий Маликов впервые поделился подробностями личной жизни своей 25-летней дочери Стефании. По его словам, наследница пока не замужем, но активно строит планы на свадьбу и надеется пойти под венец уже в следующем году. Об этом певец рассказал в беседе с 7Дней.ru на юбилейном шоу «Русского Радио» и церемонии вручения премии «Золотой Граммофон».

«Она мне сказала, что в следующем году… Она сейчас ждет свою любовь. Но любви пока нету», — признался Маликов.

Певец подчеркнул, что поддерживает любые решения дочери и с нетерпением ждет внуков. Пока же большую часть свободного времени он посвящает своему семилетнему сыну Марку, который учится в школе, увлекается баскетболом и аквариумными рыбками, а также показывает успехи в учебе.

«Сейчас четыре дня подряд, потому что у меня утром есть время, я занимаюсь с Марком баскетболом. Сын такой упертый, все время хочет меня обыграть. Но я поддаюсь, а то он расстраивается сильно», — рассказал Дмитрий.

Стефания, родившаяся 13 февраля 2000 года, окончила МГИМО и является дизайнером собственного бренда DressByStesha, имеет собственную аудиторию поклонников. Ранее у нее был роман с хоккеистом Кириллом Капризовым, но пара рассталась в 2025 году.

Марк, сын Дмитрия, родился 24 января 2018 года с помощью суррогатной матери. Он активно развивается в музыке, балете и спорте, а отец уделяет ему много внимания, радуясь его успехам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.98
0.48 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:43
Выше к звездам: на марафоне «Знание. Наука» обсудили освоение дальнего космоса
20:29
Из бизнес-коуча в заключенного: как Аяз Шабутдинов оказался за решеткой
20:14
«В следующем году»: Дмитрий Маликов готовится к свадьбе дочери
20:13
Россия ввела запрет на въезд в РФ представителей Евросоюза в ответ на санкции
20:10
Новый уровень: как фестиваль колледжей Москвы помогает сделать первые шаги в мир ИТ
19:59
Любой каприз за ваши деньги: в Японии открыли салон релаксации в гробах

Сейчас читают

Защита Аяза Шабутдинова считает вынесенный ему приговор суровым
«Чушь собачья!» — актер сериала «Универ» Свиридов прокомментировал слухи об ампутации ноги
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео