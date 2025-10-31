«В следующем году»: Дмитрий Маликов готовится к свадьбе дочери

Дмитрий Маликов готовится к свадьбе дочери: она обещала в следующем году

Заслуженный артист РФ Дмитрий Маликов впервые поделился подробностями личной жизни своей 25-летней дочери Стефании. По его словам, наследница пока не замужем, но активно строит планы на свадьбу и надеется пойти под венец уже в следующем году. Об этом певец рассказал в беседе с 7Дней.ru на юбилейном шоу «Русского Радио» и церемонии вручения премии «Золотой Граммофон».

«Она мне сказала, что в следующем году… Она сейчас ждет свою любовь. Но любви пока нету», — признался Маликов.

Певец подчеркнул, что поддерживает любые решения дочери и с нетерпением ждет внуков. Пока же большую часть свободного времени он посвящает своему семилетнему сыну Марку, который учится в школе, увлекается баскетболом и аквариумными рыбками, а также показывает успехи в учебе.

«Сейчас четыре дня подряд, потому что у меня утром есть время, я занимаюсь с Марком баскетболом. Сын такой упертый, все время хочет меня обыграть. Но я поддаюсь, а то он расстраивается сильно», — рассказал Дмитрий.

Стефания, родившаяся 13 февраля 2000 года, окончила МГИМО и является дизайнером собственного бренда DressByStesha, имеет собственную аудиторию поклонников. Ранее у нее был роман с хоккеистом Кириллом Капризовым, но пара рассталась в 2025 году.

Марк, сын Дмитрия, родился 24 января 2018 года с помощью суррогатной матери. Он активно развивается в музыке, балете и спорте, а отец уделяет ему много внимания, радуясь его успехам.

