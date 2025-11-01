Пхеньян назвал денуклеаризацию Корейского полуострова невозможной

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 61 0

КНДР рассматривает свой ядерный потенциал как ключевой элемент обеспечения независимости и устойчивости государства.

Откажется ли КНДР от ядерного оружия

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мен Хо заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова является, по сути, «несбыточной мечтой» и попытки оказать давление на Пхеньян с целью отказа от ядерного оружия не имеют смысла. Об этом сообщило издание KCNA Watch.

По словам представителя внешнеполитического ведомства КНДР, страна не намерена пересматривать свои позиции в отношении ядерной программы, считая ее ключевым элементом обеспечения национальной безопасности. Пак Мен Хо подчеркнул, что любые призывы к разоружению не приведут к результату, поскольку Пхеньян рассматривает свои стратегические силы как гарант независимости и устойчивости государства.

Пак Мен Хо отметил, что идея денуклеаризации остается «несбыточной мечтой, которая не может быть реализована, даже если об этом говорить тысячу раз». 

Ранее сообщалось, что другой заместитель министра иностранных дел КНДР, Ким Сон Ген, выступая на общеполитической дискуссии в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что силы стратегического сдерживания страны являются основным фактором поддержания мира и баланса сил на Корейском полуострове. По его словам, ядерный потенциал Пхеньяна эффективно предотвращает возможные провокации и сдерживает попытки противников КНДР развязать военный конфликт в регионе.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.98
0.48 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака
5:35
Опасность на полках магазинов: какие продукты противопоказаны при гипертонии
5:14
Зонт рано убирать: синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 1 ноября
4:52
Пхеньян назвал денуклеаризацию Корейского полуострова невозможной
4:31
Трамп заявил о проблемах с талонами питания для американцев
4:09
ЕС давит на Боснию и Герцеговину из-за безвизового режима с Россией

Сейчас читают

«Путь в ад»: в Словакии высказались об антироссийской политике ЕС 
«Подставил подножку»: Караулова о неприятной встрече с домашним привидением
«Чушь собачья!» — актер сериала «Универ» Свиридов прокомментировал слухи об ампутации ноги
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео