Путин: отношения России и КНДР развиваются по плану

Дарья Корзина
Российский лидер передал наилучшие пожелания Ким Чен Ыну.

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

В начале беседы российский лидер передал наилучшие пожелания главе КНДР Ким Чен Ыну.

«Мы с ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Все идет по плану. Самые наилучшие пожелания ему передавайте», — заявил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе беседы лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, включая подготовку государственного визита казахстанского лидера в Москву.

Ранее стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Россией и Казахстаном, подтвердив приверженность укреплению стратегического партнерства и союзнических отношений, а также реализации совместных инициатив в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

