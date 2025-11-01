Живем в симуляции? Математики поставили точку в спорах

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 75 0

Международная команда исследователей выяснила, может ли наша реальность быть создана искусственным интеллектом или компьютерным кодом.

Живем ли мы в симуляции

Фото: 5-tv.ru

Британские математики развеяли миф о симуляции Вселенной

Международная группа математиков из Университета Британской Колумбии под руководством доктора Мира Файзала доказала, что Вселенная не является компьютерной симуляцией. Об этом сообщает журнал Holography Applications in Physics (HAP).

Как установили исследователи, структура реальности слишком сложна, чтобы быть смоделированной на любом, даже самом мощном компьютере. Они пришли к выводу, что существование мира не может быть описано алгоритмами, поэтому создание достоверной симуляции Вселенной невозможно.

По словам доктора Лоуренса М. Краусса, наша реальность, включая пространство и время, создается законами физики, а не фиксированными алгоритмами.

Авторы работы также опирались на математические теоремы, включая результаты Курта Геделя. Анализ показал, что вычислительные средства не способны воспроизвести все свойства и закономерности Вселенной, что полностью опровергает популярную теорию симуляции.

Ранее необычный сигнал заставил ученых задуматься о существовании параллельной Вселенной. Об этом пишет издание Planet Today.

Команда специалистов из Университета Китайской академии наук предложила собственную трактовку произошедшего. По их мнению, речь может идти о вибрациях, возникших после слияния черных дыр в другой реальности. Эти колебания, как полагают ученые, могли пройти сквозь червоточину и достичь нашего мира, где были зафиксированы приборами как короткий, но мощный космический импульс.

