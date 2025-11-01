Джулия Фокс в эпицентре скандала из-за окровавленного костюма Жаклин Кеннеди

Джулия Фокс подверглась критике из-за образа супруги президента США на Хэллоуин

Бывшая избранница рэпера Канье Уэста, актриса и модель Джулия Фокс перевоплотилась в образ жены убитого президента США Жаклин Кеннеди на Хэллоуине, но сделала это в своем эпатажном стиле. Соответствующие фотографии она опубликовала в соцсети.

Звезда надела на себя наряд похожий на тот костюм, который был на первой леди, когда произошло убийство президента Джона Кеннеди. Экстравагантная модель использовала детали, среди которых, помимо шляпки, были искусственные кровавые брызги на лице и одежде.

Фото: Instagram*/juliafox

Увиденное не устроило пользователей соцсетей. Они назвали идею звезды безвкусной и неуважительной. При этом потомок Кеннеди, Джек Шлоссберг, отметил, что Джулия своим действием прославляет политическое насилие, поэтому она «отвратительна». Критика оказалась настолько сильной, что актрисе пришлось закрыть доступ к комментариям.

После этого Фокс попробовала найти аргументы в пользу своего костюма. Она сказала, что ее решение стало заявлением, чтобы другие поняли всю трагичность исторического момента. Знаменитость добавила, что так якобы хотела «напомнить о стойкости и силе Жаклин», которая отказалась снимать окровавленный наряд сразу, чтобы показать всем, что «натворили убийцы».

«Не как костюм, а как заявление. Когда мужа Жаклин Кеннеди убили, она отказалась переодеться в запятнанную кровью одежду, сказав: „Хочу, чтобы они увидели, что они натворили“. Образ нежно-розового костюма, забрызганного кровью, — одно из самых цепляющих сопоставлений в современной истории. Красота и ужас. Ее решение не переодеваться, даже после того, как ее уговаривали, — акт невероятной храбрости. Это перформанс, протест и траур одновременно. Женщина, использующая образ и грацию, чтобы разоблачить жестокость. Речь о травме, власти и о том, как сама женственность становится формой сопротивления. Да здравствует Джеки!» — сказала Джулия Фокс.

Модель Джулия Фокс выделяется скандальными выходками.В блоге она регулярно публикует фотографии, на которых оголяется, чтобы вызвать бурную реакцию у аудитории и привлечь к себе больше внимания.

Джон Фицджеральд Кеннеди был убит во время поездки по Далласу на открытом автомобиле 22 ноября 1963 года. Рядом с главой государства в этот момент ехала супруга. На Джеки Кеннеди попала кровь мужа от его пулевых ранений. Розовый костюм Chanel Жаклин, который с тех пор так и не стирали, — один из наиболее символичных образов XX века. Он хранится в Национальном архиве Мэриленда.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ