От гламура до клыков: российские звезды перевоплотились в вампиров

В последнюю ночь октября наши предки отмечали Велесову ночь — древний славянский праздник перехода от осени к зиме, посвященный богу мудрости, плодородия и загробного мира Велесу. Считалось, что в это время граница между миром живых и духов стирается, и все зависит от того, как люди встретят гостей из потустороннего.

Со временем древние традиции, можно сказать, уступили место западному Хэллоуину — празднику, который тоже вырос из мистического обряда Самайна, но сегодня больше ассоциируется с веселыми вечеринками, костюмами и яркими образами.

И в этот раз повод нарядиться оказался особенным: в честь премьеры нового сезона сериала «Вампиры средней полосы» российские актеры примерили мистические костюмы и рассказали, верят ли они в потусторонние силы. Подробности — в материале 5-tv.ru.

Кто пришел на премьеру «Вампиры средней полосы»

5-tv.ru

Премьера нового сезона «Вампиров средней полосы» смогла собрать в одном месте не только участников проекта, но и весь светский бомонд.

Звезды шоу-бизнеса позировали на камеры в готических костюмах на фоне мистических декораций. Многие не поленились и хорошо продумали даже самые мельчайшие детали образов. Так, комик Дмитрий Журавлев с супругой Еленой Мироненко предстали перед гостями как самая настоящая пара вампиров: бледная кожа, черные зрачки, аутентичные наряды.

По мнению ведущего «Натальной карты», все люди на самом деле хотят быть бессмертными. Ведь с неограниченным временем можно освоить множество занятий. Например, изобрести лекарство от смертельных болезней.

Его мнение поддерживает и исполнительница роли Ольги Анваровны в сериале — Ольга Медынич. Бледнолицая артистка с выразительными черными глазами, изображая женщину-вампира, вкрадчиво смотрела на всех и с интересом общалась с прессой.

О своей героине в новом сезоне актриса не стала подробно рассказывать. Лишь приоткрыла завесу тайны, намекнув на изменения в связи с родительством.

«Мне кажется, очень много, конечно, изменилось. С появлением ребенка любая женщина меняется. Мне кажется, все они прошли все стадии. И сейчас они в такой стадии, когда в них, конечно, человечности больше, чем в некоторых людях. Потому что у людей мало времени, им надо побыстрее пожить, поненавидеть, нарожать и умереть. А у них (вампиров — Прим. ред.) для этого целая вечность», — рассказала Медынич.

А вот ее супруг — Джемал Тетруашвили — тематические наряды не оценил, по всей видимости, и пришел в классическом бежевом костюме.

Также была замечена на светском мероприятии и актриса Татьяна Догилева. Несмотря на то, что звезда редко выходит в свет, на премьере полюбившегося публикой сериала актриса была открыта к СМИ. Правда, приобщаться к коллегам по средствам общего дресс-кода не стала.

Она не только рассказала о новом сезоне проекта «Вампиры средней полосы», но и поделилась личным.

В беседе с журналистом речь зашла о Велесовой ночи, по словам актрисы, она училась в классе с гуманитарным уклоном, поэтому знает про все мистические поверья, связанные с этим праздником.

«Я училась в историко-литературном классе, очень интересовалась историей. Конечно, я все это слышала и знаю», — сказала Татьяна Догилева.

На вопрос корреспондента, что видит интересного для себя Татьяна в мистическом празднике Хэллоуин, знаменитость ответила однозначно, полностью отрицая такую точку зрения.

«Я человек православный, хожу в церковь и молюсь, и все эти праздники (мистические — Прим. Ред.) не приветствую», — поделилась актриса.

В шутку актриса назвала саму себя главным критиком. По мнению Догилевой, она заранее может предположить, какие нелестные отзывы могут написать пользователи.

«Ну, в общем-то, я сама самый главный критик, а потом хейтерские комментарии», — смеясь, ответила Татьяна Догилева.

На вопрос журналиста, насколько спокойно актриса относится к колким высказываниям в ее адрес и как вообще ей удается избегать нападок со стороны поклонников, знаменитость дала короткий, но дельный совет.

«Я стараюсь не читать, потому что иногда попадается», — с улыбкой ответила артистка.

После этого звезда фильмов «Покровские ворота» рассказала забавную историю об одном отзыве от зрителя.

«Я так сыграла в сериале <…>, и мне так нравилась остро характерная роль, которой я осталась довольна, пока не прочитала отзыв какого-то зрителя: „Все артисты хорошо, только Догилева плохо“. Мне было так смешно, потому что я делала ставку на эту роль. Но это ничего не значит, потому что через какое-то время коллега очень меня хвалил», — поделилась она.

А вот певец Илья Гуров признался, что верит в потусторонний мир и старается обращать внимание на знаки.

«Я верю во все приметы, я верю, что существует потусторонний мир. И зачастую даже сам обращаюсь к этим историям, потому что все равно хочется какой-то поддержки, какой-то истории. Если что-то у тебя не получается, то это оправдываешь черной кошкой», — разоткровенничался Гуров с корреспондентом.

А вот актер Дмитрий Чеботарев описал российских вампиров в кино гораздо мягче, чем зарубежных. По его словам, наши кровопийцы, возможно, «кусают нежнее» по сравнению с их иностранными собратьями.

«У нас юмор понятный, они как-то добрее. Они теплее, наверное. Кусают нежнее — с пониманием», — смеется знаменитость.

Чеботарев верит, что помимо людей есть еще мистические существа, которых человек просто не видит. При этом отмечает, что каких-либо загадочных историй в его жизни не происходило. Свято надеется актер, что это и не коснется его.

«Думаю, что-то неведомое есть. Не знаю, как это назвать», — отвечает он.

«Вампиры средней полосы» — о чем третий сезон

5-tv.ru

Спустя два с половиной года на экраны выходит новый, финальный сезон сериала «Вампиры средней полосы». Из-за столь долгого перерыва фанаты истории надеются на захватывающий сюжет и интересные развязки.

О чем «Вампиры средней полосы» — 1 и 2 сезоны

Сериал переносит зрителей в спокойный Смоленск, где под видом обычной семьи живут самые настоящие вампиры. Вместо охоты на людей они ведут мирный образ жизни — питаются донорской кровью, соблюдают строгие правила и стараются не нарушать хрупкий баланс между людьми и потусторонними.

Однако все меняется, когда в городе начинают происходить загадочные убийства. Вампирам приходится выйти из тени, чтобы защитить себя и сохранить тайну своего существования.

Во втором сезоне действие становится динамичнее и мрачнее. На фоне новых преступлений герои сталкиваются с личными потерями, старыми тайнами и появлением загадочной девочки-вампирши, за которой начинается настоящая охота.

Что ждет зрителей в новом сезоне

Третий сезон обещает масштабное продолжение истории. Смоленских вампиров ждет встреча с жестокими уральскими кланами, где действуют совсем другие законы. Конфликт перерастет в открытую войну, герои окажутся перед трудным выбором. Кроме того, в личной жизни главных героев тоже произойдут серьезные перемены.

Что изменится в третьем сезоне

Актера Глеба Колюжного, ушедшего служить в армию, пришлось заменить Тимофеем Кочневым. Героя Глеба убили в первом сезоне, воскресили во втором, и по логике «вампирского мира» ему изменили внешность, что довольно актуально вписалось в сценарий.

Первая серия проекта выходит уже 1 ноября 2025 года.