Гарик Харламов и Сергей Бурунов возложили цветы к гробу Романа Попова

Комик Гарик Харламов и актер Сергей Бурунов приехали проститься с коллегой, сгоревшим от рака, Романом Поповым. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из Центральной клинической больницы, где проходит панихида.

Близкие, поклонники и множество журналистов собрались сегодня, чтобы проводить актера в последний путь. Его мать выступила с трогательной речью, а дочка не отходит от вдовы.

Бурунов и Харламов зашли в зал, где проходит прощание, возложили цветы и удалились через другие двери.

Дружба и работа с Харламовым

Юморист Гарик Харламов ранее отреагировал на смерть коллеги по Comedy Club Романа Попова. Он назвал его очень трудолюбивым человеком, который добился успеха в жизни за счет собственного упорства и силы воли.

По его словам, карьера Попова складывалась не гладко, и Харламов был рад, когда его приятель получил роль в сериале «Полицейский с Рублевки», сделавшую его знаменитым.

«Я был уверен, что Рома этот шанс точно не упустит. Так он стал Мухичем. С тех пор я в шутку всегда здоровался с ним только так: „Привет, сериал!“, а он отвечал: „Ну все, не завидуй!“. Сегодня Ромы не стало», — написал шоумен в социальных сетях.

Харламов сожалеет, что Роману не удалось победить недуг.

Самые смешные полицейские страны

Актер Сергей Бурунов также высказался о смерти своего коллеги по сериалу «Полицейский с Рублевки». По словам артиста, при первом знакомстве он не отнесся к Попову серьезно, так как не видел в нем настоящего актера — только комика. И он ошибался.

«Я всегда настороженно отношусь к непрофессиональным людям в кино. Но к моему удивлению, к приятному, Рома оказался очень реактивным, очень пластичным и очень быстро в эту систему встроился. И достаточно профессионально, хочу сказать. И работал он блистательно», — написал Бурунов в личном блоге.

По словам артиста, Попов продемонстрировал ему и всей команде проекта невероятную силу воли. Он тяжело болел, плохо себя чувствовал, но все равно приходил на смену в любое время дня и ночи, работал через боль, и это заслуживает уважения. Рядом дежурила бригада скорой помощи, потому что состояние здоровья было шатким, и в любой момент могла потребоваться поддержка врачей.

Смерть Романа Попова

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов умер в возрасте 40 лет. Он боролся с раком головного мозга, впервые диагностированным еще в 2018 году. Тогда врачам удалось добиться ремиссии, однако весной этого года болезнь вернулась и развивалась стремительно.

Опухоль лишила актера зрения на правый глаз и повлияла на подвижность левой стороны тела. Чтобы оплатить дорогостоящее лечение, семья Попова вынуждена была выставить на продажу трехэтажный дом, построенный за последние годы.

Попов прославился благодаря роли следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». В его фильмографии — десятки проектов, а также участие в юмористических шоу. Коллеги вспоминают артиста как добродушного, искреннего и всегда готового помочь человека.