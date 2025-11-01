Житель Челябинской области проглотил осколки микрочипа, когда ел говядину

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 66 0

Обеденный перерыв на работе закончился своеобразным приключением.

Фото, видео: 5-tv.ru

Житель Челябинской области по имени Кирилл обнаружил во время обеденного перерыва осколки микрочипа в купленной им говядине. Мужчина рассказал, что приобрел мясо, приготовил его дома и взял с собой на работу.

По словам Кирилла, во время обеда он почувствовал, что во рту находится инородный предмет.

«Оказывается, это был микрочип для животных. Соответственно, его часть я откусил зубами, на зуб попало, на пломбу, и в желудок. Часть я извлек», — рассказал Кирилл в беседе с 5-tv.ru.

После случившегося у него появились боли в животе, однако сам пострадавший отметил, что неприятные ощущения могли возникнуть от стресса.

Кирилл уже обратился с жалобой в Роспотребнадзор и полицию. Надзорные органы начали проверку и должны установить, каким образом в продукте мог оказаться микрочип, предназначенный для идентификации животных.

Пострадавший надеется, что специалисты выяснят происхождение мяса и дадут оценку действиям производителя и продавца.

