Егерь предположил, что Усольцевы могли укрыться в браконьерской избушке

Егерь Усик: Усольцевы могли наткнуться на тайную браконьерскую избушку

Пропавшая без вести в тайге Красноярского края семья Усольцевых, возможно, еще жива. Егерь из Алтайского края Сергей Усик заявил, что последним вероятным местом их пребывания могла стать тайная браконьерская избушка с запасами продовольствия. Об этом сообщает aif.ru.

По словам Усика, он не исключает, что ситуация может иметь трагический исход, однако есть шанс, что Усольцевы смогли укрыться и пережить холода, если наткнулись на тайное убежище. Егерь также предположил, что исчезновение семьи может быть связано с криминальными обстоятельствами, но подчеркивает, что выводы предстоит сделать следствию.

Семья Усольцевых ушла в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября и не вернулась. Их поиски ведутся уже более месяца, но результатов пока нет.

Следователи и волонтеры не нашли в тайге никаких следов пребывания пропавших и признаков преступления. По данным правоохранителей, в доме семьи также не обнаружено ничего подозрительного.

Поиски осложняются ухудшением погоды и разногласиями в версиях о том, где именно могла пропасть семья. Спасатели продолжают обследовать новые участки тайги в надежде найти Усольцевых живыми.

