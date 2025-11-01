Егерь предположил, что Усольцевы могли укрыться в браконьерской избушке

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 91 0

Это подарило бы им возможность выжить.

Где могли укрыться Усольцевы

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Егерь Усик: Усольцевы могли наткнуться на тайную браконьерскую избушку

Пропавшая без вести в тайге Красноярского края семья Усольцевых, возможно, еще жива. Егерь из Алтайского края Сергей Усик заявил, что последним вероятным местом их пребывания могла стать тайная браконьерская избушка с запасами продовольствия. Об этом сообщает aif.ru.

По словам Усика, он не исключает, что ситуация может иметь трагический исход, однако есть шанс, что Усольцевы смогли укрыться и пережить холода, если наткнулись на тайное убежище. Егерь также предположил, что исчезновение семьи может быть связано с криминальными обстоятельствами, но подчеркивает, что выводы предстоит сделать следствию.

Семья Усольцевых ушла в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября и не вернулась. Их поиски ведутся уже более месяца, но результатов пока нет.

Следователи и волонтеры не нашли в тайге никаких следов пребывания пропавших и признаков преступления. По данным правоохранителей, в доме семьи также не обнаружено ничего подозрительного.

Поиски осложняются ухудшением погоды и разногласиями в версиях о том, где именно могла пропасть семья. Спасатели продолжают обследовать новые участки тайги в надежде найти Усольцевых живыми.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.98
0.48 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:30
Эдвард Каллен или Дракула? Какой вампир подойдет вашему знаку зодиака
18:19
Умер актер фильма «Никита» Чеки Карио
18:03
«Съедать себя изнутри»: Анна Асти о сложностях жизни с личными секретами
17:49
Житель Челябинской области проглотил осколки микрочипа, когда ел говядину
17:42
Южная Карелия теряет до одного миллиона евро в день из-за закрытия границы с Россией
17:36
Посетивший Петербург финский турист заявил, что санкции не повлияли на Россию

Сейчас читают

«Много пахал»: Харламов рассказал о пути Романа Попова к успеху
«Настоящий мужчина»: Бурунов о характере сгоревшего от рака актера Романа Попова
«Путь в ад»: в Словакии высказались об антироссийской политике ЕС 
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео