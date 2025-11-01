В США шестилетний школьник несколько раз выстрелил в учительницу

Шестилетний школьник несколько раз выстрелил в учительницу в США

В США шестилетний школьник открыл стрельбу по своей учительнице, серьезно ранив женщину. Об этом сообщает Mirror.

Учительница Эбби Цвернер получила ранения в руку и грудь, пуля повредила легкое. Несмотря на боль и потерю крови, педагог успела вывести всех учеников из класса, прежде чем потеряла сознание. После случившегося женщина перенесла шесть операций и провела почти две недели в больнице.

Сейчас Цвернер не может пользоваться левой рукой, в ее теле до сих пор находится пуля. Она страдает от посттравматического стрессового расстройства и больше не работает в школе. Учительница подала иск на сумму 40 миллионов долларов против бывшей помощницы директора Эбони Паркер, которая, по словам адвоката Дианы Тоскано, знала о возможном наличии оружия у ученика, но не предприняла мер безопасности.

Следствие установило, что мальчик достал пистолет из сумки своей матери, 26-летней Дежи Тейлор. Женщину приговорили к четырем годам тюрьмы за халатное обращение с ребенком и незаконное хранение оружия.

Ранее Тейлор уже привлекалась к ответственности из-за другого инцидента с применением того же пистолета — тогда ее сын выстрелил в ребенка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.