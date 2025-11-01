Наследникам дипломата царской России вернули 200-летнюю виллу в Турции

Стамбульский суд постановил передать исторический особняк на берегу Босфора потомкам российского дипломата Николая Исвечина, купившего его в 1868 году. Решение стало итогом 17-летнего судебного разбирательства. Об этом сообщает газета Sabah.

В пуликации говорится, что Исвечкин, служивший в российском посольстве в Османской империи, приобрел здание и прилегающий участок площадью около десяти гектаров у французской семьи. В дальнейшем особняк использовался как одно из представительских зданий российской дипломатии. Сегодня его стоимость оценивается примерно в 1,5 миллиарда долларов (около 121,5 миллиарда рублей).

Участниками судебного процесса выступали турецкое Казначейство, Главное управление фондов, Россия и наследники Исвечина. Суд, изучив документы собственности, дипломатическую переписку и нормы международного права, отклонил претензии турецких и российских ведомств и признал законными права потомков дипломата.

Проблема с правовым статусом объекта возникла после революции 1917 года, когда здание было передано России в аренду, но формально так и не стало ее собственностью. В ходе кадастровой проверки 1950 года особняк вновь был зарегистрирован на имя дипломата Исвечина.

По кадастровым данным за 2022 год, наследниками признаны трое потомков дипломата, проживающих во Франции. Согласно генеалогическому древу, подтвержденному Французским бюро генеалогических исследований, Николай Исвечин родился в России в 1815 году и умер в Турции в 1903-м. Его приемный сын Дидье Леконт Исвечин умер в 2005 году, а его трое детей и получили право на имущество.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.