Проницательный и изобретательный: умер лауреат премии «Оскар» Питер Уоткинс

Умер лауреат премии «Оскар» Питер Уоткинс

Британский режиссер Питер Уоткинс, получивший «Оскар» за фильм «Военная игра» о последствиях ядерного удара по Великобритании, умер на 91-м году жизни. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на членов семьи.

«Мир кино теряет одного из самых проницательных, изобретательных и не поддающихся классификации режиссеров», — говорится в заявлении родственников.

Он скончался в больнице в Бурганефе, на юге Франции, где проживал последние 25 лет. Режиссер был дважды женат, у него остались двое сыновей.

Уоткинс был известен как радикальный документалист, стоявший у истоков жанра докудрамы — гибридного жанра, делающего упор на реконструкцию исторических событий силами драматических актеров. Его фильмы сочетали репортажные приемы, элементы художественного повествования и участие непрофессиональных актеров.

После успеха «Куллодена» (1964) режиссер снял «Военную игру» (1965), которую BBC признала «слишком шокирующей» для эфира. Лента все же получила «Оскар» за лучший документальный фильм и премию BAFTA.

Среди других работ Уоткинса — «Привилегия» (1967), «Парк наказаний» (1971), «Эдвард Мунк» (1974), восьмичасовое антиядерное полотно «Путешествие» (1987) и «Коммуна» (2000), посвящtнная Парижскому восстанию 1871 года.

