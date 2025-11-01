Проницательный и изобретательный: умер лауреат премии «Оскар» Питер Уоткинс

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 80 0

Его культовой работой стал фильм «Военная игра» о последствиях ядерного удара по Великобритании.

Умер режиссер Питер Уоткинс

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умер лауреат премии «Оскар» Питер Уоткинс

Британский режиссер Питер Уоткинс, получивший «Оскар» за фильм «Военная игра» о последствиях ядерного удара по Великобритании, умер на 91-м году жизни. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на членов семьи.

«Мир кино теряет одного из самых проницательных, изобретательных и не поддающихся классификации режиссеров», — говорится в заявлении родственников.

Он скончался в больнице в Бурганефе, на юге Франции, где проживал последние 25 лет. Режиссер был дважды женат, у него остались двое сыновей.

Уоткинс был известен как радикальный документалист, стоявший у истоков жанра докудрамы — гибридного жанра, делающего упор на реконструкцию исторических событий силами драматических актеров. Его фильмы сочетали репортажные приемы, элементы художественного повествования и участие непрофессиональных актеров.

После успеха «Куллодена» (1964) режиссер снял «Военную игру» (1965), которую BBC признала «слишком шокирующей» для эфира. Лента все же получила «Оскар» за лучший документальный фильм и премию BAFTA.

Среди других работ Уоткинса — «Привилегия» (1967), «Парк наказаний» (1971), «Эдвард Мунк» (1974), восьмичасовое антиядерное полотно «Путешествие» (1987) и «Коммуна» (2000), посвящtнная Парижскому восстанию 1871 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:59
Захарова прокомментировала якобы одобрение Пентагоном поставок Tomahawk Киеву
19:48
В Белгородской области мужчина и два подростка пострадали после атак дронов ВСУ
19:47
Инновационные московские разработки представили дипломатам из 50 стран в кластере «Ломоносов»
19:31
На Кубани раскрыли аферу: «покойный» бизнесмен поздравил дочь со свадьбой
19:15
Блогер Митрошина частично признала вину в отмывании более 127 миллионов рублей
19:04
Весивший 200 кг мужчина умер на сборах для похудения в Таиланде

Сейчас читают

«Съедать себя изнутри»: Анна Асти о сложностях жизни с личными секретами
Гроб погрузили в катафалк: завершилась церемония прощания с Романом Поповым
«Много пахал»: Харламов рассказал о пути Романа Попова к успеху
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео