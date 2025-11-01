Блогер Митрошина частично признала вину в отмывании более 127 миллионов рублей

Диана Кулманакова
Неуплату налогов она объясняет ошибками аутсорсинговой компании и своим «безответственным отношением к бухгалтерии».

Блогер Митрошина — новые подробности дела о неуплате налогов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Блогер Александра Митрошина частично признала вину в отмывании денежных средств, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«На первоначальном этапе расследования уголовного дела обвиняемая Митрошина признала вину в совершении инкриминируемого преступления, однако в последующем изменила свою позицию, признавшись частично в совершении вышеописанного преступления», — говорится в публикации.

По данным следствия, с 2020 по 2022 год Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенную систему налогообложения, несмотря на то что доход от ее образовательных курсов для детей и взрослых превышал допустимый лимит. Чтобы не платить налоги, она переводила средства на счета трех других ИП, легализуя их через договоры долевого участия и покупку недвижимости в Москве. Общая сумма недоплаченных налогов превысила 127 миллионов рублей.

В марте 2023 года блогер была задержана в Краснодарском крае и доставлена в Москву, где суд отправил ее под домашний арест. Позднее, по данным СМИ, Митрошина погасила задолженность. Она объяснила произошедшее ошибками аутсорсинговой компании и своим «безответственным отношением к бухгалтерии».

