Удар по бандам или геноцид бедняков: полиция в Бразилии провела крупнейший рейд

Арестованы 120 человек и примерно столько же убиты.

Полиция в Бразилии провела крупнейшую операцию против наркотороговцев

Бразилия разделилась. Одни говорят, полиция действовала в фавелах Рио-де-Жанейро так, как давно пора, другие — что это перебор и геноцид бедняков. За два дня рейдов было арестовано порядка 120 человек и, примерно, столько же убито в перестрелках, примерно, потому что из трущоб выносят и выносят трупы. И непонятно, они действительно погибли от пуль стражей порядка или это результат каких-то местных разборок между бандами.

В любом случае полиция провела крупнейшую в истории страны операцию в проблемных кварталах против группировки, которую обвиняют в наркотрафике, торговле оружием и так далее. Ее боевики тоже не церемонились — блокировали улицы, поджигали машины и даже использовали сбросы с дронов. Убили четырех полицейских.

Губернатор штата Рио-де-Жанейро, куда входит город и окрестности, Клаудио Кастро — ярый сторонник бывшего президента Болсонару. После того, как того осудили на 27 лет, Кастро пытается возглавить консервативный лагерь, показать себя сильным и жестким управленцем.

Но получилось так себе. Руководство группировки так и не поймали. Да, нашли стволы, какие-то запасы наркотиков, при этом кучи трупов на улице Рио произвели скорее отталкивающее впечатление. И до конца неясно, во что этот политический эксперимент выльется. Но Рио лишний раз подтвердил славу криминальной столицы Бразилии.

