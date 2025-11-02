«Начало положено»: Валентина Иванова намерена вернуть форму после родов

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Модель вернулась к занятиям в спортзале.

Как вернуть форму после родов

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Валентина Иванова вернулась в спортзал, чтобы восстановить форму после родов

Модель и блогер Валентина Иванова настроена вернуть себе форму, которая была у нее до рождения дочери. Ради этого избранница Тимати вернулась в спортзал.

«Начало положено. Это будет увлекательный процесс», — написала она в сторис в Instagram*.

Фото: Instagram*/halfbloodval

В публикации Иванова стоит в спортивном костюме на фоне тренажеров. Она пообещала подписчикам, что впредь те будут видеть много подобных сторис.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер увезла дочь за границу. Юная Эмма появилась на свет 2 августа 2025 года. Это уже третий ребенок Тимати. От отношений с моделью Аленой Шишковой у него осталась 11-летняя дочь Алиса, а от романа с Анастасией Решетовой — пятилетний сын Ратмир.

Валентина Иванова стала матерью впервые. В октябре продюсер Сергей Дворцов заявил прессе, что рэпер и модель готовятся к свадьбе, а торжество обещает быть пышным и роскошным.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

