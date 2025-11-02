«Не доедет сейчас»: пьяный мужчина кинул собаку об стену подъезда в Петербурге

Нетрезвый житель Петербурга с силой бросил собаку об стену подъезда

Пьяный мужчина с силой бросил маленькую породистую собаку соседки в стену подъезда многоквартирного дома в Санкт-Петербурге. Соответствующие кадры поступили в распоряжение 5-tv.ru.

На кадрах ролика с камер видеонаблюдения видно, как хозяйка питомца завела его с прогулки в дом. Собака все время оставалась на поводке. Пройдя на лестничную площадку к кабине лифта, молодая девушка начала вместе с любимцем ожидать, чтобы подняться на этаж к своей квартире.

Однако в этот момент агрессивный мужчина подошел вплотную к девушке, неадекватно отреагировав на короткий лай животного.

«Придержи собаку свою, или она не доедет сейчас вообще», — закричал он.

В этот же момент гражданин схватил собаку за поводок и кинул ее об стену. Животное перевернулось в воздухе и пролетело над головой хозяйки, ударившись о другую стену.

Заходящая в это время в подъезд жительница увидела инцидент и заступилась за девушку с питомцем. Она подошла к мужчине и выяснила, в какой квартире тот проживает. В свою очередь нетрезвый гражданин в грубой форме ответил ей, резко сократив расстояние.

