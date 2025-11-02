В США допустили причастность Украины к атакам на НПЗ Венгрии и Румынии

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 16 0

Есть предположения, что западные союзники могли оказать содействие в организации этого саботажа.

Украину подозревают в атаках на НПЗ в Венгрии и Румынии

Фото: www.globallookpress.com/Hauke-Christian Dittrich

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

TAC: Украина может быть организатором атак по НПЗ Венгрии и Румынии

Украина могла быть причастна к организации взрывов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Венгрии и Румынии. Об этом сообщило издание The American Conservative (TAC).

«Венгерские СМИ высказывают предположения, что именно Украина напала на две европейские страны (Венгрию и Румынию. — Прим. ред.). И среди аналитиков существует широкий консенсус в отношении того, что вероятным источником атак является Украина», — говорится в материале.

По мнению газеты, взрывы, произошедшие 20 октября, несут символический характер, поскольку именно в этот день министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) приняли решение о введении новых ограничений на импорт российского газа.

Кроме того, были высказаны предположения о том, что западные союзники могли оказать содействие в организации этого саботажа. Примечательно, что западные СМИ предпочли не упоминать об этих инцидентах.

«Обстоятельства заставляют задуматься о том, не ложная ли угроза нападения России на другие европейские страны подталкивается западными СМИ, а угроза нападения отчаявшейся Украины на другие европейские страны, которую западные СМИ полностью игнорируют», — отмечено в публикации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Братиславе загорелся перерабатывающий российскую нефть завод.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:19
В США допустили причастность Украины к атакам на НПЗ Венгрии и Румынии
22:01
США проведут субкритические взрывы в рамках ядерных испытаний
21:41
«Джиган ребенок»: клинический психолог оценила шансы на примирение рэпера с супругой
21:23
В Стамбуле в ДТП погиб турецкий актер Энгин Чаглар
20:58
США начали подготовку военного плацдарма у берегов Венесуэлы
20:30
Бухгалтер звонит: россиянам рассказали о новом методе мошенников

Сейчас читают

«Джиган ребенок»: клинический психолог оценила шансы на примирение рэпера с супругой
«Так получилось»: кинувший собаку об стену мужчина в Петербурге рассказал о своем поступке
«Бесконечное дело»: Анна Асти восстанавливает старинную деревню
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео