Трамп обещал помочь больному раком мультипликатору

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 54 0

Кто такой Скотт Адамс

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Президент США Дональд Трамп пообещал взять на личный контроль оказание помощи больному раком мультипликатору Скотту Адамсу. Об этом говорит пост главы Белого дома в социальной сети Truth Social.

Трамп прикрепил пост Адамса, в которой тот сообщает о желании попросить президента США спасти ему жизнь.

«Уже в деле!» — прокомментировал репост глава Белого дома.

Как пишет сам Адамс, президент уже предлагал ему помощь ранее. Был одобрен курс нового препарата, однако до получения помощи по каким-то причинам дело так и не дошло.

Скотт Адамс известен в США как автор сатирических мультфильмов и книг. В соцсетях у мультипликатора более 1,3 миллиона подписчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд и Мелания Трамп раздают конфеты у Белого дома по случаю Хэллоуина. Среди детей, одетых в различных персонажей, больше всех выделилась одна пара — мальчик и девочка нарядились в самих президента и его жену. Дональд Трамп «дал пять» своей маленькой копии, а Мелания широко улыбнулась его спутнице. Ребят сопровождал мальчик в костюме охранника.

