В Москве стартовал конгресс по детской гематологии, онкологии и иммунологии

Мария Гоманюк
Перед торжественным открытием Михаил Мурашко и Татьяна Голикова пообщались с маленькой пациенткой из ДНР и ее мамой.

Юбилейный Российский национальный конгресс по детской гематологии, онкологии и иммунологии «35 лет вместе» стартовал в Москве. Мероприятие пройдет 28 и 29 мая и посвящено развитию помощи детям с тяжелыми заболеваниями крови, онкологическими и иммунологическими патологиями.

Перед торжественным открытием министр здравоохранения Михаил Мурашко, заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова и руководство медицинского центра посетили отделение нейроонкологии. Там они пообщались с маленькой пациенткой из Донецкой Народной Республики (ДНР) и ее мамой. Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

После этого состоялась официальная церемония открытия конгресса. На ней выступили Голикова, Мурашко, а также президент Российской академии наук Геннадий Красников и другие представители власти и медицинского сообщества.

К участникам, организаторам и гостям конгресса также обратился президент России Владимир Путин. В послании, опубликованном на сайте Кремля, российский лидер выразил надежду, что встреча специалистов поможет в поиске новых эффективных подходов к борьбе с опасными заболеваниями.

«Рассчитываю, что ваш конгресс пройдет в конструктивном, деловом ключе, будет способствовать обмену опытом, продвижению перспективных идей и инициатив, поиску эффективных методов борьбы с опасными заболеваниями», — обратился президент.

Путин отметил, что у истоков службы детской гематологии стояли известные ученые, ведущие врачи и организаторы здравоохранения. По словам главы государства, это были настоящие подвижники, заложившие основу для развития одного из важных направлений российской медицины.

«Благодаря труду нескольких поколений профессионалов удалось разработать и внедрить передовые технологии и методики профилактики, диагностики, лечения и реабилитации», — отметил Путин.

Участники конгресса обсудили современные методы лечения, диагностики и сопровождения детей с гематологическими, онкологическими и иммунологическими заболеваниями. Особое внимание уделили обмену практическим опытом между врачами, развитию профильной службы и внедрению новых медицинских технологий.

