Тревожные сигналы в туалете: как распознать симптомы рака кишечника

Дарья Орлова
Врач перечислил специфические изменения в организме, которые требуют немедленного визита в больницу.

Фото: www.globallookpress.com/http://imagebroker.com/#/search//Ingo Kuzia

Мirrоr: рак кишечника можно обнаружить при посещении туалета

Врач общей практики Сермед Межер назвал три ключевых симптома рака кишечника, которые человек способен самостоятельно обнаружить во время посещения туалета. Об этом сообщило издание Mirror.

Исходя из слов специалиста, основными признаками развивающегося онкологического заболевания являются стойкие перемены в работе кишечника.

К ним медик относит появление следов крови в каловых массах, а также постоянное чувство, что опорожнение произошло не полностью. Кроме того, серьезным поводом для беспокойства считаются любые изменения привычного ритма дефекации, включая перемену частоты походов в туалет, консистенции или цвета стула.

Доктор Межер настоятельно рекомендует не игнорировать подобные проявления организма и обращаться за квалифицированной медицинской помощью, если данные симптомы сохраняются на протяжении длительного периода времени.

По мнению эксперта, именно бдительность пациента играет решающую роль в борьбе с болезнью. Как подчеркнул специалист, распознавание этих признаков может привести к диагностике на ранней стадии, когда выживаемость достигает 95%.

Ранний скрининг в данном случае значительно повышает шансы на благоприятный исход терапии и полное восстановление функций организма.

Коварство заболевания заключается в возможности его бессимптомного протекания на начальных этапах. В качестве примера приводится история 38-летней жительницы Великобритании, у которой диагностировали третью стадию рака кишечника. Женщина призналась, что долгое время не замечала никаких классических признаков недуга.

Единственным тревожным фактором, на который она обратила внимание, была перманентная усталость и упадок сил, не проходившие даже после продолжительного отдыха.

