На протестах в Сербии задержали мужчину, размахивавшего гениталиями

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 60 0

Его поведение не одобрили даже другие митингующие.

Какого необычного протестующего задержала полиция Сербии

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Aleksandar Djorovic.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На протестах в Белграде задержали мужчину, размахивавшего гениталиями

Полиция в Сербии задержала голого протестующего, который во время демонстрации забрался на ограду и начал размахивать гениталиями. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики (МВД).

«С. П. (Инициалы нарушителя. — Прим. Ред.) нарушал общественный порядок и спокойствие, совершая непристойные жесты и демонстрируя свои гениталии, чем вызвал возмущение собравшихся граждан», — отмечается в сообщении.

Инцидент произошел во время несанкционированного митинга в самом центре Белграда у здания парламента.

Уточняется, что полицейские составили в отношении мужчины протокол о правонарушении. Более того, правоохранители сообщили о намерении привлечь к ответственности всех тех, кто нападал на полицейских в ходе этого митинга.

В ходе вечернего протеста у здания парламента в Белграде полиция арестовала 37 человек, среди которых числится и бывший баскетболист сборной Сербии Владимир Штимац. Отмечается, что в ходе протеста пострадал один силовик и несколько демонстрантов.

Акции протеста проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для демонстраций послужил инцидент в городе Нови-Сад, когда на железнодорожном вокзале обрушился навес, что стало причиной гибели 16 человек.

Основным требованием протестующих является отставка президента страны Александра Вучича и проведение внеочередных парламентских выборов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Александр Вучич заявил об иностранном финансировании протестов в Сербии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:41
«Мы сдаемся»: российские бойцы взяли в плен двух украинцев, кричавших о детях
7:30
Ми-28НМ уничтожили пункт временной дислокации БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:16
И снова буря: ученые зафиксировали сильные вспышки на Солнце
7:00
Лед и пламень: стилист рассказал, как ухаживать за волосами зимой
6:38
На протестах в Сербии задержали мужчину, размахивавшего гениталиями
6:17
Семь человек погибли при землетрясении в Афганистане

Сейчас читают

Лед и пламень: стилист рассказал, как ухаживать за волосами зимой
«Джиган ребенок»: клинический психолог оценила шансы на примирение рэпера с супругой
Хватит прятаться: прогноз Таро на неделю с 3 по 9 ноября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео