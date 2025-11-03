На протестах в Сербии задержали мужчину, размахивавшего гениталиями

На протестах в Белграде задержали мужчину, размахивавшего гениталиями

Полиция в Сербии задержала голого протестующего, который во время демонстрации забрался на ограду и начал размахивать гениталиями. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики (МВД).

«С. П. (Инициалы нарушителя. — Прим. Ред.) нарушал общественный порядок и спокойствие, совершая непристойные жесты и демонстрируя свои гениталии, чем вызвал возмущение собравшихся граждан», — отмечается в сообщении.

Инцидент произошел во время несанкционированного митинга в самом центре Белграда у здания парламента.

Уточняется, что полицейские составили в отношении мужчины протокол о правонарушении. Более того, правоохранители сообщили о намерении привлечь к ответственности всех тех, кто нападал на полицейских в ходе этого митинга.

В ходе вечернего протеста у здания парламента в Белграде полиция арестовала 37 человек, среди которых числится и бывший баскетболист сборной Сербии Владимир Штимац. Отмечается, что в ходе протеста пострадал один силовик и несколько демонстрантов.

Акции протеста проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для демонстраций послужил инцидент в городе Нови-Сад, когда на железнодорожном вокзале обрушился навес, что стало причиной гибели 16 человек.

Основным требованием протестующих является отставка президента страны Александра Вучича и проведение внеочередных парламентских выборов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Александр Вучич заявил об иностранном финансировании протестов в Сербии.

