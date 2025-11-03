И снова буря: ученые зафиксировали сильные вспышки на Солнце

Астрономы ИКИ РАН впервые за две недели зафиксировали сильные вспышки на Солнце

Специалисты зафиксировали сильные вспышки на Солнце после двухнедельного затишья. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На Солнце фиксируется возобновление сильной вспышечной активности, последний раз наблюдавшейся в середине октября и прерванной на две недели. Ночью, около четырех часов по Москве, на восточном крае звезды произошла вспышка уровня M1.0», — отмечается в публикации.

Ученые сообщили, что произошедшая вспышка относится к четвертому классу активности, выше которой стоят только самые сильные события уровня X.

Уточняется, что вспышка наблюдалась всего 11 минут с 03:26 до 03:37 по Москве. По словам специалистов, событие не окажет на Землю никакого воздействия.

В то же время ученые сообщили, что ночная вспышка является предвестником всплеска солнечной активности, который продлится не менее недели. По оценкам специалистов, пик активности ожидается в период с 3 по 9 ноября. Астрономы предупредили о выходе к Земле двух крупных центров, в которых и происходят вспышки, способные достичь нашей планеты.

Ученые отметили, что взрывы, происходящие в области 4272 и одной безымянной области, начнут оказывать влияние на Землю с середины следующей недели.

