«Знаю, чего я хочу»: Барановская рассказала о планах на старость

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 3 454 0

Телеведущая мечтает о доме у моря и детях и внуках вокруг себя.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Юлия Барановская: хочу в старости сидеть в домике на берегу моря

Телеведущая Юлия Барановская хочет провести свою старость в домике на берегу моря в кругу семьи. Об этом она рассказала 5-tv.ru на церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» 

«Я не хочу себе сроки ставить, в какие-то временные рамки себя загонять. Все идет своим чередом. Я точно знаю, чего я хочу. У меня цель, по сути всего одна, чтоб вы понимали. Я хочу в старости сидеть… Я прям вижу: красивый дом на берегу моря или океана. Я вот сижу за столом, который на улице, и бегает очень много моих внуков и правнуков, и говорят: «Бабуля, ну расскажи какую-нибудь историю», — рассказала телеведущая.

Барановская подчеркнула, что не хочет ограничивать себя временными рамками и мечтает о спокойной, насыщенной семейной жизни, полной радости и общения с детьми и внуками.

По словам телеведущей, эта мечта мотивирует ее жить в настоящем, ценить каждое мгновение и строить отношения с близкими, которые будут радовать ее многие годы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Барановская рассказала про свое самое необычное свидание.

