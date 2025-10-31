«Тоска зеленая»: Юлия Барановская рассказала про свое самое необычное свидание

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 77 0

Знаменитость встретила красавчика на отдыхе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юлия Барановская рассказала про свидание на Ибице

Телеведущая Юлия Барановская провела свое самое необычное свидание на Ибице. Об этом знаменитость рассказала корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

Много лет назад близкая подруга Юлии Барановской пригласила ее на свой день рождения. Праздник проходил на Ибице.

«Я точно знала, что для меня это будет немного скучноватый день рождения, потому что все будут парами. <…> Еду и думаю: «Тоска зеленая», — поделилась Юлия Барановкая.

Несмотря на внутренние противоречия, знаменитость все же прилетела на остров и взяла с собой самое красивое платье.

«Выхожу из лодки и вижу красивого мужчину. И тут я думаю: «По-моему вечер будет не такой скучный, как мне казалось», — сказала Юлия Барановская.

Позже выяснилось, что незнакомца тоже пригласили на торжество. Но ему, как и телеведущей, было неловко идти туда одному. Поэтому на праздник они пошли вместе.

«Мы прекрасно с ним общались весь вечер. Получилось все очень забавно, потому что ни я, ни он не ожидали такой встречи», — сказала Барановская.

Ранее, писал 5-tv.ru, композитор Виктор Дробыш признался, что взрослым радоваться труднее.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.50
1.03 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:16
ФСБ задержала планировавшего сбежать на Украину диверсанта из Коми
11:15
Тело семилетнего мальчика найдено в морозильной камере
11:11
Танцуй! Россиянам предложили новый способ оплаты проезда
11:03
ОСАГО для хозяев собак бойцовских пород могут ввести в России
10:55
Киев использует запрет на въезд к «котлам» для сокрытия положения дел на фронте
10:44
«Тоска зеленая»: Юлия Барановская рассказала про свое самое необычное свидание

Сейчас читают

Союзники в замешательстве: Трамп изменил риторику по Украине
«Будто первый раз замуж выходила»: Ая о возвращении на сцену вместе с «Город 312»
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео