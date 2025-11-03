«Долго скрывала личную жизнь»: Ирина Дубцова поделилась сокровенным

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив

Артистка встретила любимого мужчину в 2024 году.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

Ирина Дубцова: люди любят какую-то перчинку

Певица Ирина Дубцова воспитывает маленьких детей и живет с любимым мужчиной. При этом пара не состоит в браке. Подробностями своей личной жизни артистка поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон».

«Иногда стоит, мне кажется, быть немножко корректными. Если мужчина еще не сделал предложение, то подталкивать его — это некорректно. Это, как минимум, какое-то давление», — сказала исполнительница.

Ирина Дубцова добавила, что она понимает: люди любят какую-то перчинку. Поэтому так жаждут узнать подробности ее личной жизни.

«Никакой сенсации: мы просто счастливые люди. У нас маленькие дети, дети постарше. У нас все хорошо. Просто порадуйтесь за нас раз в жизни. Я так долго скрывала свою личную жизнь!» — сказала певица.

Ирина Дубцова была замужем один раз. За ней ухаживало немало состоятельных мужчин. Однако в ЗАГС она внезапно пошла с не очень богатым музыкантом — Романом Черницыным, солистом группы PLAZMA. Брак артистов продлился три года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Дубцова рассекретила нового возлюбленного.

