Договорятся ли США и Иран: что происходит вокруг Ормузского пролива

Ближневосточная американская кампания, похоже, зашла в тупик, из которого в Белом доме выхода пока не видят. Открыто в этом, конечно, никто не признается, но буквально за несколько суток президент США Дональд Трамп окончательно объявляет о завершении операции «Эпическая ярость». Затем, не успев начать, сворачивает так называемый «Проект Свобода» по выводу танкеров из Персидского залива. А потом звучит заявление его госсекретаря Рубио, которое все объясняет.

«Мы хотим, чтобы Ормузский пролив был открыт. Как это и должно быть. Как это и было раньше. Когда все в равной степени могли им пользоваться, он не был заминирован и никто никому не платил денег за проход», — сказал государственный секретарь США Марко Рубио.

То есть американцы хотят вернуться к ситуации, которая была до атаки на Иран. Вопрос напрашивается сам собой: а к чему были эти два месяца войны? В хитросплетениях ближневосточных отношений разобрался обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

«Большинство видят в моем муже сильного главнокомандующего, но он полон эмпатии, и он очень заботливый лидер!» — заявила первая леди США Мелания Трамп.

Полный эмпатии, заботливый лидер делал вид, что стесняется, улыбался, шутил.

«Когда я ее увидел, я сказал: она так хорошо выглядит, надо ее позвать сюда! Верно?» — сказал Трамп.

И развлекал дам разговорами об Иране.

«Все проходит очень гладко. Мы не допустим, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Блокада — это нечто невероятное! Это словно стальная стена! Иранцы не получают ничего!» — отметил глава Белого дома.

Но так ли все гладко? Завод в Ардикане со спутника: было, стало.

«Значительная часть производства была повреждена», — заявила журналист CNN Кэти Полглейз.

Профильные университеты, урановые рудники.

«Есть риск, что еще остались серьезные запасы», — отметил ведущий мировой эксперт по ядерному оружию Дэвид Олбрайт.

CNN вдумчиво рассмотрело спутниковые снимки Ирана: вывод — разрушений как-то маловато. Одновременно Washington Post выложил фото американских баз — аж 288 разрушенных иранскими ракетами объектов. Получается, США не выиграли, они не first? В тот момент, когда Белый дом готов заключить «сделку», пресловутый «дип стейт» снова затягивает его обратно. В еще более тяжелую войну.

«Иран нынешний отличается от довоенного Ирана. Он продемонстрировал силу. Мы обсуждали и мирную программу, и Ормузский пролив. В любом случае, надо уважать наше право на нашу точку зрения», — заявил глава МИД Ирана Абасс Аракчи.

Это глава иранского МИД заявил после сегодняшней встречи с китайским коллегой. Сообщения американской прессы о том, что «конфликт никогда еще не был настолько близок к завершению», застали его в Пекине. И действительно: пожалуй, впервые Тегеран не отверг вашингтонское предложение сразу. В 14 пунктах есть главная формула: одни не обогащают уран, другие не продлевают санкции. И все вместе разблокируют тот самый пролив. Многие верят. Но далеко не все.

«Американцы допустили ошибку, начав конфликт с недостаточным количеством союзников. Израиль, по-видимому, оказался не таким сильным. А втянуться в еще один конфликт — это выше их сил блока НАТО», — сказал австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

И цены на нефть действительно пошли вниз. Но что с ними будет после «дедлайна», через 48 часов? Нужен ли американцам действительно мир с Ираном? Вполне возможно, что нет. Тем более, что у США теперь новый союзник — канцлер Германии недавно объявил, что готов послать к берегам Ирана войска. И вот теперь объяснил, почему.

«Это геополитическая проблема, последствия которой непредсказуемы. Но они с нами надолго. Германии сейчас необходимо действовать. Гораздо активнее, чем за последние 20 лет», — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Вот что обещание вывести американский контингент с немцами делает. Здесь Трамп, конечно, достиг успеха. Но сломанный им канцлер, возможно, нужен не для похода на Тегеран, а для укрепления позиций перед ноябрьскими выборами в палату представителей США.

«Трамп спешит, он понимает, что сегодня рейтинги Республиканской партии благодаря его несбалансированной политике идут вниз», — объяснил политолог Иван Мезюхо.

Политик Трамп и правда хочет побыстрее все закончить, но бизнесмен Трамп не уйдет из пролива, не получив выгоды. Сдаваться он не любит, и ходов у него почти не осталось. В ближайшие пару дней Ближний Восток погрузится в уже привычное состояние: ни мира, ни войны. А там, глядишь, может и правда договорятся?

