США потребовали от Европы усиления мер по борьбе с терроризмом

В новой стратегии США по борьбе с терроризмом подчеркивается, что Европа должна усилить свои контртеррористические меры. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте Белого дома.

В материале также подчеркивается, что неконтролируемая миграция при слабом пограничном контроле и нехватке ресурсов у европейских спецслужб создает условия для подготовки терактов против граждан США и Европы.

США призвали «колыбель западных ценностей» к действиям, чтобы те остановили свой «сознательный упадок». Отмечается, что при нынешней европейской политике угрозу терроризма можно гарантировать.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер планировал внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. По данным издания Jewish Chronicle, в британском парламенте будет рассмотрен соответствующий законопроект о запрете КСИР на территории страны.

В конце апреля телеканал Fox News сообщал, что вокруг Капитолия в Вашингтоне усилили меры безопасности из-за опасений возможных терактов после ракетных ударов США по Ирану.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.