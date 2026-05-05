Лера Кудрявцева намекнула на продолжение музыкальной карьеры

Телеведущая, актриса и певица Лера Кудрявцева дала понять, что не собирается окончательно уходить из музыки. Про это она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

На вопрос о продолжении музыкальной карьеры артистка ответила несколько уклончиво и отметила, что в данный момент говорить об этом подробно не совсем уместно. Она пообещала, что поклонники сами все увидят в свое время.

«А вы продолжите свою музыкальную карьеру?» — уточнил журналист.

«Мне кажется, это сейчас немного не в тему… Увидите!» — заявила исполнительница.

При этом Кудрявцева не стала уточнять, идет ли речь о сольных выступлениях. Она лишь дала понять, что формат будущих проектов станет известен позже.

«Нет. Узнаете», — лаконично ответила она, оставив таким образом интригу для поклонников.

Также артистка призналась, что не любит смотреть передачи и записи выступлений со своим участием. По ее словам, она практически никогда не пересматривает себя на экране, потому что слишком критично относится к собственной работе.

«Я не смотрю, к сожалению, ни телевизор. <…> Боже упаси! Я на себя вообще никогда не смотрю», — поделилась артистка.

Кудрявцева объяснила это внутренними комплексами. Она отметила, что ей обычно не нравится то, как она выглядит или звучит в кадре.

«Вы как [Леонардо] Ди Каприо, который не смотрит?» — уточнил журналист.

«Я никогда не смотрю вообще ничего. Это комплекс. Мне всегда все не нравится», — добавила исполнительница.

Свои песни, как призналась артистка, она тоже не слушает.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Лера Кудрявцева впервые провела концерт вместе с дочерью. Наследнице телеведущей Марии семь лет.

