«Увидите!» — Лера Кудрявцева оставила загадку о своем музыкальном творчестве

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 40 0

Артистка дала понять, что формат ее будущих проектов в скором времени станет известен.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лера Кудрявцева намекнула на продолжение музыкальной карьеры

Телеведущая, актриса и певица Лера Кудрявцева дала понять, что не собирается окончательно уходить из музыки. Про это она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

На вопрос о продолжении музыкальной карьеры артистка ответила несколько уклончиво и отметила, что в данный момент говорить об этом подробно не совсем уместно. Она пообещала, что поклонники сами все увидят в свое время.

«А вы продолжите свою музыкальную карьеру?» — уточнил журналист.

«Мне кажется, это сейчас немного не в тему… Увидите!» — заявила исполнительница.

При этом Кудрявцева не стала уточнять, идет ли речь о сольных выступлениях. Она лишь дала понять, что формат будущих проектов станет известен позже.

«Нет. Узнаете», — лаконично ответила она, оставив таким образом интригу для поклонников.

Также артистка призналась, что не любит смотреть передачи и записи выступлений со своим участием. По ее словам, она практически никогда не пересматривает себя на экране, потому что слишком критично относится к собственной работе.

«Я не смотрю, к сожалению, ни телевизор. <…> Боже упаси! Я на себя вообще никогда не смотрю», — поделилась артистка.

Кудрявцева объяснила это внутренними комплексами. Она отметила, что ей обычно не нравится то, как она выглядит или звучит в кадре.

«Вы как [Леонардо] Ди Каприо, который не смотрит?» — уточнил журналист.

«Я никогда не смотрю вообще ничего. Это комплекс. Мне всегда все не нравится», — добавила исполнительница.

Свои песни, как призналась артистка, она тоже не слушает.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Лера Кудрявцева впервые провела концерт вместе с дочерью. Наследнице телеведущей Марии семь лет.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
75.34
-0.10 88.35
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:40
«Это лотерея»: певица Зара высказалась о творчестве детей звезд шоу-бизнеса
23:20
В центрах московского долголетия пройдут концерты и лекции в честь 9 Мая
23:00
В центре Москвы открылись уличные выставки в честь 81-й годовщины Победы
22:55
Иран ввел новую систему прохода судов через Ормузский пролив
22:50
«Все хорошо»: рэпер Navai прокомментировал аварию с Ferrari в Москве
22:38
В Москве эвакуировали разбитый Ferrari рэпера Navai после ДТП

Сейчас читают

Колесо отлетело, подушки отстрелили: появились кадры с места аварии Ferrari
«Все устали от них»: принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на Met Gala
Кировские хирурги извлекли из глаза пациентки трехсантиметрового паразита
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео