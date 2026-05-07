Вспышка хантавируса на лайнере в Атлантическом океане вышла за пределы судна

Ситуация с хантавирусом, вспышку которого обнаружили на круизном лайнере в Атлантическом океане, выходит из-под контроля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о восьмом инфицированном, но уже не на корабле, а на суше, в Швейцарии. Ранее пассажир путешествовал на этом судне, но сошел на берег еще до того, как стало известно о первых зараженных. В итоге на сегодня есть данные о трех смертельных случаях, еще два пассажира лайнера находятся в тяжелом состоянии. И сегодня же стало понятно, что конкретно этот штамм вируса, который распространяется на корабле, наиболее опасный.

«На данный момент у нас есть достаточно доказательств, чтобы понять, что это так называемый „вирус Андес“. Хантавирусы распространены среди грызунов, и люди иногда могут заразиться от них. Мы предполагаем, что два пассажира были заражены еще до посадки на лайнер», — сказала представитель ВОЗ Мария ван Керхов.

«На борту есть небольшой медицинский блок всего на две койки, а также определенный запас медикаментов. И работает только один врач, без медсестер. Фактически единственное, что может делать врач, — это поддерживающая терапия. Думаю, он или она сейчас находится под колоссальным давлением. На корабле уже умерли трое пассажиров, и это огромная психологическая нагрузка», — поделился бывший врач круизного судна MV Hondius Мартин Крис.

Но главная проблема для оставшихся пассажиров — это то, что они не имеют права покинуть лайнер, даже после того как он найдет порт, где ему разрешат причалить. Сейчас переговоры ведутся с Испанией, но окончательного ответа пока не дали. С борта пока эвакуировали только трех пассажиров, которые находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в госпиталь в Нидерландах.

