Перекусывать можно? Как справиться с чувством голода во время диеты

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Главное — не допускать резких перепадов уровня глюкозы.

Как справиться с чувством голода во время диеты

Фото: 5-tv.ru

Овощи и суп могут помочь справиться с чувством голода во время диеты

Чувство голода знакомо каждому, особенно во время диеты, когда организму не хватает калорий. Об этом рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, сильнее всего аппетит проявляется после тренировок, когда организм стремится восполнить потраченные ресурсы.

Эксперт посоветовала к каждому приему пищи добавлять овощную тарелку или низкокалорийный суп — это помогает механически заполнить желудок и избежать переедания. Лебедева отметила, что не стоит полностью отказываться от перекусов: в рацион можно включить орехи, гранат, кукурузу, бобы или яблоки.

Еще один важный способ контролировать голод — питание по расписанию. Регулярные приемы пищи предотвращают резкие скачки и падения уровня глюкозы в крови, что снижает риск переедания и помогает сохранять стабильную энергию в течение дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему подсчет калорий может быть опасен.


