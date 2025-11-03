Россияне устали: маркетолог объяснил, почему подготовка к Новому году началась на месяц раньше

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 93 0

Эксперт видит причину в сочетании нескольких факторов.

Почему стали раньше украшать магазины к НГ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Многие удивляются: в этом году в Россим подготовка к Новому году началась, как минимум, на месяц раньше, чем в 2024 году. О причинах порталу Life.ru рассказал маркетолог Ахтам Юнусов.

Он объясняет происходящее сочетанием ряда факторов. Конечно, дело и в ритейлерах, которые пытаются стимулировать спрос, а также компенсировать падение продаж в иных категориях товаров. Другая причина — в самих россиянах, их настроении и желаниях.

«Это не просто маркетинговый прием. Люди эмоционально устали: от потока новостей, неопределенности, бытового и финансового давления», — говорит Юнусов.

А ведь Новый год, напоминает эксперт, это известный символ надежды и обновления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про украшение елки к Новому году. Эксперт-декоратор объяснила, как реализовать тенденции экодизайна и создать праздничную атмосферу с помощью переработанных материалов и модных стилистических решений.

К слову, в тренде — ретро-футуризм, новое прочтение решений шестидесятых годов прошлого века, а также сложные цветовые решения — серебро, графит, приглушенные тона хаки, коричневого, терракота, охры, белого и теплого бежевого — спокойная гамма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

