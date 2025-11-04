Одну из пострадавших в ДТП под Волгодонском девочек забрали на скорой

В микроавтобусе, который перевозил юных спортсменов в Ростовской области, несколько детей получили травмы, а одну девочку госпитализировали с травмами головы и ноги. Об этом URA.RU сообщил брат одной из пассажирок, находившейся в автобусе во время аварии.

«В автобусе было несколько пострадавших детей. Одну девочку забрали на скорой в больницу с травмой ноги и головы. У остальных ушибы», — рассказал брат спортсменки.

По словам пассажирки, автобус не двигался с высокой скоростью, но водитель не успел вовремя затормозить и врезался в другие транспортные средства, стоявшие на проезжей части после предыдущей аварии.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, авария произошла около хутора Потапов на трассе Семикаракорск — Волгодонск, где столкнулись три легковых автомобиля и микроавтобус с 19 пассажирами, 17 из которых — дети из хоккейной команды. Двое взрослых погибли, а пять человек, в том числе трое детей, получили травмы. Раненых доставили в Центральную городскую больницу Волгодонска.

