Кардиолог раскрыл влияние даже небольших доз алкоголя на сердце

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 59 0

Для здоровья сердца необходимо получать в достаточном количестве магний, калий, а также омега-3 жирные кислоты.

Как защитить здоровье сердца

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кардиолог Кокин предостерег от приема алкоголя в любых дозах из-за угрозы сердцу

Питание оказывает прямое влияние на здоровье сердца. Для профилактики аритмии следует включить в рацион продукты, богатые калием и магнием, такие как бананы, авокадо, орехи, шпинат, гречка и курага. Об этом кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Евгений Кокин рассказал в интервью Lenta.ru.

Также специалист указал на важность омега-3 жирных кислот, которые помогают снизить воспаление и укрепляют сердечную мышцу. Источниками этих кислот являются лосось, скумбрия, семена льна и грецкие орехи.

Кокин добавил, что полезно употреблять цельнозерновые продукты и овощи, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара и холестерина в крови, что способствует улучшению здоровья сердца и сосудов.

Кардиололг посоветовал избегать алкоголя, поскольку даже малые дозы могут вызвать сбои в работе сердца.

«Ускоряют ритм и повышают возбудимость сердца кофеин и энергетики, а избыток соли и жиров задерживает жидкость, повышает давление и увеличивает нагрузку на миокард», — предупредил он.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как справиться с чувством голода во время диеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:11
Самолет-разведчик RC-135U ВВС США был замечен над Черным морем у Крыма
7:00
День народного единства 2025 — история, значение и смысл праздника
6:51
Мишустин указал на важность обеспечения РФ и КНР условий для инвестиций
6:36
Вучич заявил о поисках двух приезжих снайперов в Белграде
6:19
Кардиолог раскрыл влияние даже небольших доз алкоголя на сердце
6:00
Десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Школам нужны VR-технологии: Шойгу ознакомился с работой площадок фестиваля «Народы России и СНГ»
«Не отходил ни на шаг»: кого первым увидела Барановская после операции
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео