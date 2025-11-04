Кардиолог раскрыл влияние даже небольших доз алкоголя на сердце

Кардиолог Кокин предостерег от приема алкоголя в любых дозах из-за угрозы сердцу

Питание оказывает прямое влияние на здоровье сердца. Для профилактики аритмии следует включить в рацион продукты, богатые калием и магнием, такие как бананы, авокадо, орехи, шпинат, гречка и курага. Об этом кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Евгений Кокин рассказал в интервью Lenta.ru.

Также специалист указал на важность омега-3 жирных кислот, которые помогают снизить воспаление и укрепляют сердечную мышцу. Источниками этих кислот являются лосось, скумбрия, семена льна и грецкие орехи.

Кокин добавил, что полезно употреблять цельнозерновые продукты и овощи, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара и холестерина в крови, что способствует улучшению здоровья сердца и сосудов.

Кардиололг посоветовал избегать алкоголя, поскольку даже малые дозы могут вызвать сбои в работе сердца.

«Ускоряют ритм и повышают возбудимость сердца кофеин и энергетики, а избыток соли и жиров задерживает жидкость, повышает давление и увеличивает нагрузку на миокард», — предупредил он.

