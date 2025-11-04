Путин осмотрел экспозицию выставки «Православная Русь — к Дню народного единства»

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 109 0

В «Манеже» представлены более 700 уникальных экспонатов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин осмотрел экспозицию выставки «Православная Русь — к Дню народного единства», которая посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она проходит в «Манеже».

Выставка охватывает период, начинающийся с нападения Германии на СССР в 1941 году и заканчивающийся подписанием Акта о капитуляции Японии в 1945 году, когда закончилась Вторая мировая война.

В «Манеже» представлены более 700 уникальных экспонатов, в том числе редкие архивные документы и предметы времен войны, например, Знамя Победы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин встретился с юными активистами и детьми героев СВО на Красной площади. Пообщаться с российским лидером смогли представители организаций «Юнармия», «Движение первых», «Волонтеры Победы», «Защитники Отечества», «Всероссийский студенческий корпус спасателей», Ассоциация ветеранов СВО и «Поисковое движение России». Всего более 20 ребят от девяти до 17 лет.

