Боевики ВСУ убили пытавшуюся покинуть Купянск мирную жительницу

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили при помощи дрона-камикадзе безоружную мирную жительницу, которая пыталась покинуть Купянск.

Женщина шла по проселочной дороге. Увидев кружащий над ней дрон ВСУ, она упала на колени и начала креститься, моля о пощаде. Беспилотник находился в небе над ней продолжительное время, вероятно, боевики раздумывали, наносить или не наносить удар, или издевались, давай женщине надежду на спасение. Потом дрон внезапно нырнул вниз, атакуя. Произошел взрыв, шансов выжить не было.

Ранее в Белгородской области мужчина и два подростка пострадали после атак дронов ВСУ. Получившие ранения были осмотрены медработниками. По предварительным данным, у них диагностированы баротравмы. Для обследования потерпевших отправили на машине скорой помощи для лечения в областную клиническую больницу.

А до того ВСУ атаковали микроавтобус с мирными жителями в Брянской области. Об этом также сообщал 5-tv.ru.

С начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, регионы страны регулярно подвергаются атакам со стороны вооруженных сил Украины. Противник применяет не только беспилотники, но и осуществляет ракетные обстрелы приграничных районов России.

