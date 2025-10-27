ВСУ атаковали микроавтобус с мирными жителями в Брянской области

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 40 0

В результате удара беспилотника погиб водитель, пятеро пассажиров получили ранения и доставлены в больницу.

Атака дрона ВСУ на микроавтобус в Брянской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

В Брянской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал микроавтобус с мирными жителями. Один человек погиб. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Очередной варварский удар ВСУ нанесли с помощью дронов-камикадзе по движущемуся микроавтобусу с мирными жителями в поселке Погар Погарского района», — заявил чиновник.

Богомаз отметил, что водитель микроавтобуса погиб на месте. Пятеро пассажиров, получивших ранения, доставлены в больницу. Специалисты уже оказали им всю необходимую помощь.

С начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, регионы страны регулярно подвергаются атакам со стороны вооруженных сил Украины. Противник применяет не только беспилотники, но и осуществляет ракетные обстрелы приграничных районов России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Брянской области в результате атак украинских БПЛА пострадали двое жителей.

