ВСУ атаковали микроавтобус с мирными жителями в Брянской области
В результате удара беспилотника погиб водитель, пятеро пассажиров получили ранения и доставлены в больницу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Брянской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал микроавтобус с мирными жителями. Один человек погиб. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Очередной варварский удар ВСУ нанесли с помощью дронов-камикадзе по движущемуся микроавтобусу с мирными жителями в поселке Погар Погарского района», — заявил чиновник.
Богомаз отметил, что водитель микроавтобуса погиб на месте. Пятеро пассажиров, получивших ранения, доставлены в больницу. Специалисты уже оказали им всю необходимую помощь.
С начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, регионы страны регулярно подвергаются атакам со стороны вооруженных сил Украины. Противник применяет не только беспилотники, но и осуществляет ракетные обстрелы приграничных районов России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Брянской области в результате атак украинских БПЛА пострадали двое жителей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 27 окт
- Силы ПВО России за минувшую ночь сбили 193 украинских дрона над регионами РФ
- 27 окт
- Новый чешский беспилотник FPV-2 уничтожен системой «Купол Донбасса»
- 26 окт
- Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа
- 26 окт
- Два человека погибли в результате обстрела ВСУ города Ясиноватая
- 26 окт
- Мирный житель погиб при атаке дрона в Белгородской области
- 25 окт
- Силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников в Ленинградской области
- 24 окт
- Родителей из Калужской области накажут за комментарий их дочери о пролете БПЛА
- 24 окт
- Уголовное дело о теракте возбудили после попадания БПЛА в дом в Красногорске
- 24 окт
- Стена упала на людей: житель Красногорска о последствиях атаки БПЛА на жилой дом
- 24 окт
- Пять человек пострадали при атаке дрона ВСУ на жилой дом в Красногорске
Читайте также
100%
Нашли ошибку?