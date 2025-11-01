В Белгородской области мужчина и два подростка пострадали после атак дронов ВСУ

В результате атак украинских дронов пострадали мужчина и двое подростков в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом стало известно из сообщения губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.

Происшествие случилось в селе Дорогощь из-за сдетонировавшего FPV-дрона.

«При атаках ВСУ пострадали три мирных жителя, в том числе несовершеннолетние. В селе Дорогощь Грайворонского округа в результате рядом сдетонировавшего FPV-дрона пострадали двое 15-летних братьев», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Получившие ранения подростки были осмотрены медработниками. По предварительным данным, у них диагностированы баротравмы. Для обследования потерпевших отправят на машине скорой помощи для лечения в детскую областную клиническую больницу.

Отмечалось, что мужчина, пострадавший в городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона, также получил баротравму и осколочное ранение спины. Житель региона самостоятельно обратился в больницу. После оказания помощи врачи отправили его на амбулаторное лечение.

Также на месте удара получили повреждения от осколков автомобиль и остекление частного дома.

Ранее, писал 5-tv.ru, российские силы ПВО сбили 98 украинских беспилотников за ночь.

