В Белгородской области мужчина и два подростка пострадали после атак дронов ВСУ
Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
В результате атак украинских дронов пострадали мужчина и двое подростков в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом стало известно из сообщения губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.
Происшествие случилось в селе Дорогощь из-за сдетонировавшего FPV-дрона.
«При атаках ВСУ пострадали три мирных жителя, в том числе несовершеннолетние. В селе Дорогощь Грайворонского округа в результате рядом сдетонировавшего FPV-дрона пострадали двое 15-летних братьев», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Получившие ранения подростки были осмотрены медработниками. По предварительным данным, у них диагностированы баротравмы. Для обследования потерпевших отправят на машине скорой помощи для лечения в детскую областную клиническую больницу.
Отмечалось, что мужчина, пострадавший в городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона, также получил баротравму и осколочное ранение спины. Житель региона самостоятельно обратился в больницу. После оказания помощи врачи отправили его на амбулаторное лечение.
Также на месте удара получили повреждения от осколков автомобиль и остекление частного дома.
Ранее, писал 5-tv.ru, российские силы ПВО сбили 98 украинских беспилотников за ночь.
