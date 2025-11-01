В Белгородской области мужчина и два подростка пострадали после атак дронов ВСУ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 37 0

Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Сколько жителей пострадали от атак дронов ВСУ под Белгородом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атак украинских дронов пострадали мужчина и двое подростков в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом стало известно из сообщения губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.

Происшествие случилось в селе Дорогощь из-за сдетонировавшего FPV-дрона.

«При атаках ВСУ пострадали три мирных жителя, в том числе несовершеннолетние. В селе Дорогощь Грайворонского округа в результате рядом сдетонировавшего FPV-дрона пострадали двое 15-летних братьев», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Получившие ранения подростки были осмотрены медработниками. По предварительным данным, у них диагностированы баротравмы. Для обследования потерпевших отправят на машине скорой помощи для лечения в детскую областную клиническую больницу.

Отмечалось, что мужчина, пострадавший в городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона, также получил баротравму и осколочное ранение спины. Житель региона самостоятельно обратился в больницу. После оказания помощи врачи отправили его на амбулаторное лечение.

Также на месте удара получили повреждения от осколков автомобиль и остекление частного дома.

Ранее, писал 5-tv.ru, российские силы ПВО сбили 98 украинских беспилотников за ночь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
1 нояб
Российские силы ПВО сбили 98 украинских беспилотников за ночь
1 нояб
Силы ПВО России за три часа перехватили 38 украинских беспилотников
31 окт
Силы ПВО России за ночь уничтожили 130 украинских дронов над регионами РФ 
31 окт
Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами России за два часа
30 окт
Российские силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников за ночь
29 окт
Два человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ по Белгородской области
29 окт
Беспилотники ВСУ повредили предприятие в Брянской области
29 окт
Силы ПВО России сбили 100 украинских беспилотников за ночь
29 окт
Силы ПВО России за три часа уничтожили 57 украинских дронов над регионами РФ
28 окт
Силы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:59
Захарова прокомментировала якобы одобрение Пентагоном поставок Tomahawk Киеву
19:48
В Белгородской области мужчина и два подростка пострадали после атак дронов ВСУ
19:47
Инновационные московские разработки представили дипломатам из 50 стран в кластере «Ломоносов»
19:31
На Кубани раскрыли аферу: «покойный» бизнесмен поздравил дочь со свадьбой
19:15
Блогер Митрошина частично признала вину в отмывании более 127 миллионов рублей
19:04
Весивший 200 кг мужчина умер на сборах для похудения в Таиланде

Сейчас читают

«Съедать себя изнутри»: Анна Асти о сложностях жизни с личными секретами
Гроб погрузили в катафалк: завершилась церемония прощания с Романом Поповым
«Много пахал»: Харламов рассказал о пути Романа Попова к успеху
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео