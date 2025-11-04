Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Бывший футболист сборной Англии получил почетный титул за заслуги в спорте и участие в благотворительности.

Фото, видео: Reuters/Andrew Matthews; 5-tv.ru

Экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм был посвящен Карлом III в рыцари. Об этом пишет газета The Guardian. Звезда получил почетный титул за заслуги в спорте и участие в благотворительности.

«Мне повезло: я выиграл то, что выиграл, и сделал то, что я сделал… Однако получить такую честь… это больше, чем я когда-либо думал, что получу. Это момент, которым я горжусь больше всего», — цитирует новоявленного рыцаря издание.

Бекхэм также отметил, что благотворительностью он занимается с 17-летнего возраста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дэвид Бекхэм увлекся кулинарией. Экс-футболист похвастался джемом со своей фермы, который звезда спорта приготовил собственноручно из собранных в саду слив. Процесс снимала его супруга дизайнер Виктория Бекхэм. Они вместе даже задумали создать семейный бренд и уже подобрали ему подходящее название.

