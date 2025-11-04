Путин подписал закон о дополнительной защите важных объектов страны силами резервистов

Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты важных объектов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность отправки резервистов на спецсборы для защиты объектов ключевой инфраструктуры страны, в частности энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Упомянутый документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

При этом, порядок проведения сборов определяет правительство РФ.

