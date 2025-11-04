Путин подписал закон о дополнительной защите важных объектов страны силами резервистов

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 39 0

Он предусматривает возможность направления заключивших контракт о пребывании в резерве на специальные сборы.

Что делают резервисты в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты важных объектов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность отправки резервистов на спецсборы для защиты объектов ключевой инфраструктуры страны, в частности энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Упомянутый документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

При этом, порядок проведения сборов определяет правительство РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин учредил День языков народов РФ и День коренных малочисленных народов РФ. В документах подчеркивается, что введение новых памятных дат направлено на сохранение традиционного уклада жизни, хозяйственной деятельности и самобытной культуры народов Российской Федерации.

Согласно указам, День коренных малочисленных народов теперь будет отмечаться ежегодно 30 апреля, а День языков народов России — 8 сентября.

Прежде, в этот день, Путин вручил госнаграды за вклад в укрепление единства нации. Среди лауреатов — патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Наталья Солженицына, супруга выдающегося русского писателя и общественного деятеля Александра Солженицына, специальный представитель президента РФ Михаил Швыдкой и другие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:30
Путин: Россия стремится к дружбе и сотрудничеству со всеми народами на земле
19:10
Путин подписал закон о дополнительной защите важных объектов страны силами резервистов
18:59
Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари
18:37
Швыдкой, Солженицына, патриарх Кирилл: Путин вручил госнаграды за вклад в укрепление единства нации
18:17
Новая песня и вечный хит: SHAMAN и Татьяна Куртукова приняли участие в гала-концерте в честь Дня народного единства
18:07
«Великий хирург»: митрополит Тихон про святого Луку

Сейчас читают

Издевались, давая надежду на спасение: боевики ВСУ убили пытавшуюся покинуть Купянск мирную жительницу
«Великий хирург»: митрополит Тихон про святого Луку
«Он верил, что сможет»: как Роман Попов провел последние недели жизни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео