Путин: создание «Буревестника» и «Посейдона» имеет историческое значение для XXI века

Путин: разработка «Буревестника» и «Посейдона» имеет историческое значение

Разработка крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» имеет важнейшее значение для XXI века. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения разработчиков инновационного оружия.

Российский лидер подчеркнул ряд принципиальных особенностей новый российских разработок. Прежде всего, при производстве «Посейдона» и «Буревестника» используются только отечественные материалы, которые, кроме того, можно применить и в гражданских отраслях, в том числе в космической сфере. В частности эти технологии помогут при создании перспективной станции на Луне.

В то же время малый вес и габариты реакторов «Буревестника» и «Посейдона» допускают их использование в добыче полезных ископаемых в тяжелых условиях, например, в Арктике.

При этом электронная «начинка» вооружения пригодится для создания мощных компьютеров, а базовые принципы работы «Буревестника» и «Посейдона», в целом, поспособствуют развитию беспилотных систем в России.

