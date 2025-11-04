Путин: создание «Буревестника» и «Посейдона» имеет историческое значение для XXI века

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 15 631 0

Президент России открыл церемонию награждения разработчиков инновационного оружия, представленного в конце октября.

Путин рассказал о Буревестнике и Посейдоне

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: разработка «Буревестника» и «Посейдона» имеет историческое значение

Разработка крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» имеет важнейшее значение для XXI века. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения разработчиков инновационного оружия.

Российский лидер подчеркнул ряд принципиальных особенностей новый российских разработок. Прежде всего, при производстве «Посейдона» и «Буревестника» используются только отечественные материалы, которые, кроме того, можно применить и в гражданских отраслях, в том числе в космической сфере. В частности эти технологии помогут при создании перспективной станции на Луне.

В то же время малый вес и габариты реакторов «Буревестника» и «Посейдона» допускают их использование в добыче полезных ископаемых в тяжелых условиях, например, в Арктике.

При этом электронная «начинка» вооружения пригодится для создания мощных компьютеров, а базовые принципы работы «Буревестника» и «Посейдона», в целом, поспособствуют развитию беспилотных систем в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Запад реагирует на российский «Посейдон».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:28
«Был самым светлым человеком»: саксофонист Игорь Бутман о Юрии Николаеве
22:11
Путин: началась разработка следующего поколения крылатых ракет
21:54
«Был хорошим коллегой»: Татьяна Веденеева о смерти Юрия Николаева
21:45
Путин: создание «Буревестника» и «Посейдона» имеет историческое значение для XXI века
21:35
Норвегия выделит более семи миллиардов на поддержку Украины в 2026 году
21:19
Эффект «черепашьей кожи»: какая болезнь приводит к сухости в локтях

Сейчас читают

Умер народный артист России Юрий Николаев
«Он верил, что сможет»: как Роман Попов провел последние недели жизни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Звезда на все времена: Чем запомнился Юрий Николаев

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео