Скромность и обаяние: чем запомнился Юрий Николаев

Не стало легенды отечественного телевидения. Ушел из жизни создатель знаменитой «Утренней почты» и «Утренней звезды» Юрий Николаев. На его программах, которые стали по-настоящему народными, выросли миллионы. Он открывал новых исполнителей и заряжал зрителей хорошим настроением. Именно при нем в эфире появились первые в Советском Союзе музыкальные клипы. Работе на телевидении Юрий Николаев посвятил больше полувека.

Умел говорить с нами, как с друзьями — тепло, искренне, с юмором. И сейчас кажется, что ушла не просто телезвезда, а часть нашего общего прошлого.

«Утренняя почта» состоит из нескольких компонентов. Во-первых, мы не должны быть банальными. Оригинальное решение всегда украшает передачу», — говорил Юрий Николаев в программе «Утренняя почта».

Когда в эфир выходила «Утренняя почта», зрители бросали все дела и спешили к телеэкранам. Не только чтобы услышать музыкальные новинки, но и ради любимого ведущего. Обаятельный, интеллигентный и с чувством юмора. Юрий Николаев покорил публику раз и навсегда. Еще и тем, что ради эффектного кадра был готов прыгнуть с вышки, нырнуть под воду или сесть за руль городского автобуса.

Однако внезапная популярность, в середине семидесятых превратившая молодого артиста в звезду всесоюзного масштаба, не была чудом. Драмкружок в Доме пионеров, учеба в ГИТИСе, спектакли в театре имени Пушкина, роли в кино. Актерская карьера Юрия Николаева складывалась так удачно, что когда ему предложили стать диктором на телевидении, он поначалу сомневался, стоит ли менять профессию.

«У меня зарплата была 85 рублей. <…> А на телевидении мне предложили сразу как начальную зарплату 150 рублей», — вспоминал Юрий Николаев.

Новатор по характеру, он сделал поистине народными программы, которые стояли в авангарде отечественного телевидения. Так, в «Утренней почте» впервые в СССР появились музыкальные клипы, а в «Утренней звезде» — вращающаяся сцена. И приглашать детей на роль соведущих — это тоже была его идея.

«Утреннюю звезду» я придумывал целый год. Год! И то, что ее затем стали воспринимать как конкурс… Я не придумывал эту программу как конкурс. Я взял конкурс как сюжетную канву, чтобы зритель переживал за кого-то», — рассказывал телеведущий.

Юлия Началова, Сергей Лазарев, Валерия, Анжелика Варум. За двенадцать лет существования детской музыкальной телепередачи на сцене «Утренней звезды» зажглось множество звезд. Не всегда согласный с мнением жюри, Юрий Николаев, пользуясь своими полномочиями ведущего, не раз приглашал проигравших выступить повторно — так искренне переживал за юные таланты.

«Я добивался того, чтобы дети радовались тому, что они выходят на сцену, и вот они хотят подарить то, что они приготовили. Для меня это было самое ценное», — признавался Юрий Николаев.

«Голубой огонек», «Песня года», «Фестивали песни из Юрмалы», «Спокойные ночи, малыши!». Именно Юрию Николаеву доверяли вести лучшие программы. Всех очаровывали его доброта и душевное тепло. Впрочем, звездная болезнь Юрия Николаева не миновала. Но и тут ему помогла любовь телезрителей. Когда в назидание его убрали из эфира, Гостелерадио засыпали письмами поклонники.

«Был у Лапина. Он говорит: «Тут меня замучали телезрители — где ты? Что ты? В общем, давай берись за ум, и с Нового года приступай», — вспоминал Николаев.

Посвятив жизнь телевидению, Юрий Николаев оставался предан и актерской профессии. На его счету больше десяти фильмов в разных жанрах — от военной драмы до комедии. «Большие перегоны», «Хождение по мукам», «Тайна, известная всем», «Как стать звездой». Но какой бы ни была роль — моряка, волшебника или ученика кочегара — Николаев всегда был верен своему главному амплуа — хорошего человека.

О своем предназначении Юрий Николаев говорил так — открывать новые таланты. Ради этого он смело брался за необычные проекты не только в роли телеведущего: организовал первую в России национальную премию детского творчества, создавал программы как продюсер. А секрет, почему его так преданно любила аудитория, объяснял со свойственной ему скромностью: «Я никогда не считал себя выше зрителя».

