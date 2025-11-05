Блогер Гусейн Гасанов вновь объявлен в федеральный розыск

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 18 0

Ему грозит грозит до семи лет лишения свободы.

Что сейчас с блогером Гусейна Гасанова

Фото: Романенко Эрик/ТАСС

Блогер и предприниматель Гусейн Гасанов вновь объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о легализации денежных средств в особо крупном размере. Информация об этом появилась в базе данных МВД России.

По данным следствия, в 2019–2021 годах Гасанов уклонялся от уплаты налогов на сумму более 170 миллионов рублей. Чтобы придать видимость законного происхождения части этих средств, блогер провел операции по легализации более 20 миллионов рублей. В 2024 году Федеральная налоговая служба обратилась в суд с иском о взыскании задолженности по налогам с Гасанова, что привело к аресту его счетов.

В конце апреля Чертановский суд Москвы заочно арестовал Гасанова по статье о мошенничестве сроком на два месяца с момента его задержания на территории России или экстрадиции. Тогда же суд постановил объявить блогера в международный розыск.

Гусейн Гасанов — популярный блогер и предприниматель азербайджанского происхождения, известный в соцсетях своими розыгрышами, челленджами видео, где он раздавал деньги и дорогие подарки подписчикам. На волне популярности он запустил собственный бренд одежды и курсы личностного роста.

Ранее Гасанов уже попадал в центр внимания СМИ — его обвиняли в фиктивных розыгрышах, неисполнении обещаний и сокрытии информации о своих доходах. В мае 2025 года Следственный комитет возбудил против него уголовное дело. После этого блогер перестал появляться на публике и не комментирует ситуацию.

Согласно действующим обвинениям, Гасанову грозит до семи лет лишения свободы.

